Faik Öztrak: TÜİK'in makyajlı işsizlik rakamları bile Erdoğan'ı yalanlıyor

CHP Parti Sözcüsü ve Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin açıkladığı işsizlik rakamları üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi.

Öztrak, twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda "Bir ekonomi yönetiminin başarısı, çalışmak isteyen yurttaşlarına ne kadar iş imkânı sunduğuyla ölçülür. Sorunları doğru teşhis etmeden doğru çözümler de üretilemez" diyerek şunları kaydetti:

"Erdoğan daha iki gün önce, 'İstihdamda salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıktık' demişti. Ama TÜİK ’in makyajlı rakamları bile kendisini yalanlıyor.

Mevsim etkilerinden arınmış rakamlara göre istihdam edilenlerin seviyesi 3 yıl öncesinin bile gerisinde. 2018 Temmuz ayından bu yana çalışma çağındaki nüfusumuz 3 milyon 152 bin kişi artmasına karşın, işi olan yurttaşlarımızın sayısı, 2018 Temmuz ayının 250 bin kişi altında.

Yine işgücüne katılım oranı da 3 yıl önceki seviyelerine gelemedi. İşgücü piyasasında madem çok güçlü bir toparlanma varsa, çalışma çağındaki nüfus neden daha fazla iş aramak istemedi de, iş gücü piyasasının dışında kaldı?"

Öztrak, Cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulanmaya başlandığı 2018'deki işsizlik verilerini dile getirerek "İşgücüne katılım Erdoğan Şahsım Hükümetinin iş başı yaptığı 2018 Temmuz seviyesinde olsaydı (yüzde 53,5) bugün işsizlerimizin sayısı yaklaşık 1,5 milyon kişi daha fazla olacaktı. Yurttaşlarımız işgücüne katılmayarak Erdoğan Şahsım Hükümetine büyük bir iyilik yapmadıysa, Erdoğan bunu nasıl açıklayacak?" dedi.

"İşsizliğin yüksek olduğu yerde ekonomi üretim yapma imkanını heba eder"

Öztrak, "Ağustos ayında istihdamın sektörel dağılımı da iş gücü piyasasında genele yaygın bir toparlanma olmadığını gösteriyor" diyerek şunları kaydetti:

"İstihdamı en çok destekleyen hizmetler sektöründe bıraktık yeni istihdam yaratılmasını, mevcut işler de kaybedilmiş.

İşsizlik büyük sosyal maliyetlerinin yanında, üretimde ve ekonomide etkinliğin sağlanamadığını gösterir. İşsizliğin yüksek olduğu yerde ekonomi daha fazla üretim yapma imkânını da heba eder. Bugün Türkiye’de olan budur."

"Erdoğan şahsım hükümeti sebep; yüksek işsizlik sonuçtur"

Öztrak paylaşımlarını şöyle sonlandırdı:

"Erdoğan’ın iddialarının aksine daha fazla çalışmak istediği halde çalışamayanları, iş bulsam çalışırım diyen iş bulma umudunu kaybetmişleri ve resmi işsizlerimizi kapsayan gerçek işsiz sayımız halen salgın öncesinin çok üzerinde.

Erdoğan Şahsım Hükümeti iş başı yaptığında, 5,6 milyon olan gerçek işsiz sayımız şu anda 7,9 milyon civarında. İşgücüne düşük katılımla buna eklenmeyen ilave 1,5 milyon işsizi saymıyoruz bile. Biz boşuna demiyoruz: Erdoğan Şahsım Hükümeti sebep; yüksek işsizlik sonuçtur."