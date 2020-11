Faik Öztrak: Ermenistan'ın yaptığı terördür, CHP olarak kalbimiz Azeri kardeşlerimiz ile beraberdir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaları değerlendirirken, "Ermenistan'ın bu tutumunu kabul edemeyiz. Bu uluslararası hukukun açık ihlalidir bu terördür" dedi. CHP olarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Öztrak, "Yaşanan saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile beraberdir" ifadesini kullandı.

Öztrak, MYK gündemi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014'te düzenlenen 'Kobane eylemleri'ne yönelik soruşturmada HDP'lilerin gözaltına alınmasına tepki gösterirken, "Saray 6 yıl önceki Kobane olayları üzerinden HDP'ye gözdağı vermeye çalışıyor. 6 yıl önceki dava yeniden açılıyor. 6 yıldır nerelerdeydiniz? 6 yıl boyunca bu ülkenin polisi, savcısı bu işlerle ilgili belgeleri toplayamadı mı?" şeklinde konuştu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere de değinen Öztrak, "İstatistiklerle oynamak, bunları kullanarak her türlü yalanı söylemek saray hükümetinin sermayesi olmuş. 11 büyükşehrimizde bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat sayısı 1604 olmuş, aynı dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ise 1488. Bunu nasıl açıklayacaklar? Gerçeklere gözlerimizi kapatacak TTB gibi kuruluşları terörist ilan ederek sorumluluktan kaçamazsınız. Tüm dünya salgınla mücadele ediyor, bizde hekimlerle mücadele ediliyor" açıklamasında bulundu.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle: