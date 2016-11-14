Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu

Fahriye Evcen, 2 yıl aradan sonra ekrana dönüyor. Evcen, Engin Akyürek’in başrolünü oynayacağı “Esaretin Bedeli” dizisiyle anlaştı.

Umur Turagay’ın ilk bölümünü yöneteceği dizide Fahriye Evcen, çocukken kalp nakli yapılarak yaşatılan, abileri karanlık işlere bulaşan bir kadını canlandıracak. Engin Akyürek ise doktorlukta henüz uzmanlığını yapamadan hapse giren bir genci oynayacak.

Medya Tava’nın haberine göre dizideki kadın başrol oyuncuyu canlandırması için ilk olarak Serenay Sarıkaya’ya teklif gittiği ancak rol için daha sonra Evcen’in adının öne çıktığı öğrenilmişti. Sarıkaya, dizinin ilk 5 bölümünü okumadan rolü kabul etmeyeceğini açıklarken son tahlilde başrol Evcen’in oldu.

Engin Akyürek’in yeni yılda atv’de ekrana gelecek Tims imzalı diziyle el sıkışmadan önce partneri konusunda “Etkili bir kadın başrol oyuncusu olsun” şartını koştuğu öğrenildi. Akyürek, son olarak “Kara Para Aşk”ta Tuba Büyüküstün’le, bir önceki dizisinde de Beren Saat’le başrol oynamıştı