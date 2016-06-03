Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Sevgilim, eşim...

Oyuncu Fahriye Evcen, 29. yaş gününü önceki akşam kutladı. Evcen, kendisi için parti düzenleyen ve harmandalı oynayan sevgilisi Burak Özçivit'e sosyal medya hesabından teşekkür ederek, "Sevgilim, ruhumun eşi, eşim, Sen çok kıymetlisin" dedi.

Burak Özçivit, sevgilisi Fahriye Evcen’in doğum günü için Akaretler’deki Antakya Mutfağı’nda bir parti organize etti. Parti için mekânın üst katı tamamen kapatıldı.

Pastasını kestikten sonra sevgilisine sıkı sıkı sarılan Evcen’in gözleri doldu. İlerleyen dakikalarda Evcen’in karşısına geçerek harmandalı oynayan Özçivit büyük alkış aldı. Evcen, partinin ardından İnstagram’da paylaştığı fotoğrafta Burak Özçivit’e, “Sevgilim, ruhumun eşi, eşim, Sen çok kıymetli, çok değerlisin” diyerek teşekkür etti.