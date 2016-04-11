Fahriye Evcen, portresini yapan ressamın peşine düştü

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Instagram hesabından kendisine ait bir portreyi paylaştı ve altına da hem İngilizce hem Türkçe, “Bu resmi yapanı arıyorum” diye yazdı.

Kısa süre içinde Evcen portresinin ünlü Rus ressam Karakhan Seferbekov tarafından yapıldığı öne sürüldü. Fakat iddiaya göre, Fahriye Evcen’in bu paylaşımının ardından Seferbekov tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

Seferbekov’un başka Fahriye Evcen portreleri de yaptığı belirlenirken, sosyal medya hesaplarını neden kapattığı ise anlaşılamadı.