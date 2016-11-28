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Fahriye Evcen 'Müebbet' için start verdi

Fahriye Evcen'in yeni dizisi yakında ekranlarda olacak

28 Kasım 2016 12:30

Engin Akyürek ile Fahriye Evcen’in başrol oynadığı yeni dizinin adı belli oldu. İkili, ‘Müebbet’ ile ekranda yer alacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Engin Akyürek, Sarp Levendoğlu ve Fahriye Evcen’in başrolünü oynadığı yeni dizinin çekimleri hafta içi start alırken, üçlü, bir intikam hikâyesini konu alacak.

Evcen, dizide idealist bir avukatı canlandıracak. Evcen’in partneri Akyürek ise hapiste olan bir gence hayat verecek. Projenin yönetmenlik koltuğunda Umur Turagay otururken senaryoyu Elif Ergüden yazdı.

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Fahriye Evcenyeni dizisiMüebbetekranEngin Akyürek

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