Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evlendi

Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, dün akşam Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar kıyarken, damadın şahitliğini yapımcı Timur Savcı, gelinin şahitliğini ise Banu Savcı yaptı. Çift, balayı için Maldivler'e gidecek.

Fahriye Evcen Raşit Bağzıbağlı imzalı iki gelinlik giyerken, Burak Özçivitise Derviş Bağzıbağlı imzası taşıyan damatlığı giydi. Törene saatler kala yalıya deniz yoluyla gelen çift, düğün saatine kadar hazırlıkları bizzat kontrol etti.

Kardeşim Benim 2'nin çekimleri başlayacağı için üç günlük balayına çıkacaklarını söyleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ''Çok mutlu bir anımız, herkesle birlikte bu heyecanı paylaşmak inanılmaz bir şey'' diye konuştu.





