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Fahriye Evcen Cannes'da büyüledi

Dünyaca ünlü modacı Tom Ford'un imzasını taşıyan krem rengi bir elbise giyen Fahriye Evcen, 'Burada benim için kusursuz görünmek önemliydi' dedi

19 Mayıs 2015 13:50

Oyuncu Fahriye Evcen, bu yıl 68'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Etkinliğe Loreal Paris'in Türkiye güzellik elçisi olarak katılan oyuncu, kırmızı halıda Tom Ford imzalı elbisesiyle yürüdü. Cannes'da kıyafet, saç ve makyajıyla beğeni toplayan Evcen, uluslararası basına dakikalarca poz verdi.

Dünyaca ünlü modacı Tom Ford'un imzasını taşıyan krem rengi bir elbise giyen Fahriye Evcen, etkinlikte Eva Longoria, Natasha Poly ve Aishwarya Rai ile bir araya gelip sohbet etti. Oyuncu, kırmızı halı seremonisinin ardından yönetmen Todd Haynes'ın "Carol" filminin galasına katıldı.

Filmin başrol oyuncusu Cate Blanchett ile kırmızı halıda aynı anda yürüdüklerini söyleyen Evcen, gala sonrası "Cate Blanchhett'in birçok filmini beğeniyle izlemiştim. Bu filmde de çok başarılı bir performans sergilemiş" yorumunu yaptı.

Festivale özenle hazırlandığını söyleyen oyuncu, "Cannes Film Festivali'ne ilk kez katılıyorum, burada kusuruz görünmek benim için çok önemliydi" dedi.

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