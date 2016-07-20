Fahriye Evcen, Burak Özçivit'e 'evet' dedi

3 yıldır aşk yaşayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, çıktıkları Roma seyahatinde, 2017 yazında dünya evine girme kararı aldı.

Neslihan-Kadir Doğulu, Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ, Sinem-Kenan İmirzalıoğlu gibi isimlerin evlenmesinin ardından gözler Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin düğününe çevrilmişti ancak çift 2016'da dünya evine giren ünlüler kervanına katılmayacak.

Sürpriz evlenme teklifi

NTV'nin haberine göre, ne zaman evlenecekleri merak konusu olan ikiliden Burak Özçivit, çıktıkları yurtdışı tatilinde kız arkadaşı 30 yaşındaki oyuncu Fahriye Evcen’e sürpriz bir evlenme teklifi yaptı ve 'Evet' yanıtı aldı. Teklife olumlu cevap aldıktan sonra Özçivit, sevgilisi Evcen’in Almanya'nın Solingen kentindeki ailesinin evine el öpmeye giderek aileden de onayı aldı.

Bu yaşananların ardından çiftin Roma’da nikâh masasına oturduğu iddia edilmişti. Ancak ikilinin evlenmedikleri ortaya çıktı. Çiftin seneye nikâh masasına oturacağı öğrenildi. 2017'i yazında dünya evine girmesi beklenen ikilinin, bu süreçte düğün hazırlıklarını tamamlayacağı öğrenildi.

Öpüşme krizi yaşanmıştı

Kara Sevda’da Kemal karakterini canlandıran 31 yaşındaki oyuncu Burak Özçivit, dizideki partneri Neslihan Atagül ile öpüşme sahnesi sonrası yaptığı "Kadir arkadaşım. Bizde yanlış olmaz" sözleri tartışmanın başlatmıştı. Doğulu'nun da bu sözlere "Ne kadar da kendine aşık bir adam. Çok tehlikeli" diye karşılık vermesi, iki oyuncu arasında ipleri tamamen kopardı. Özçivit bunun üzerine Doğulu ile evlenen rol arkadaşı Atagül’ün düğününe katılmadı.