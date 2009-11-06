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Fahriye barışma taraftarı

Fahriye Evcen, önceki hafta kavga edip ayrıldığı sevgilisi Özcan Deniz’le yeniden barışmayı düşünüyor.

06 Kasım 2009 02:00

Fahriye Evcen, önceki hafta kavga edip ayrıldığı sevgilisi Özcan Deniz’le yeniden barışmayı düşünüyor.

Şu günlerde Almanya’da “Sinyora Enrica” filminin çekimlerine katılan ve bir yandan da orada yaşayan ailesiyle hasret gideren Evcen, Deniz’in sürekli mesaj atıp barışmak istediğini söyledi. Ailesinin de Deniz’le birlikteliğini onayladığını ve ayrılmasına üzüldüğünü anlatan Evcen, “Yakınlarım da ayrıldığımı duyunca üzüldü” dedi. Evcen, Almanya dönüşü Deniz’le görüşeceğini ve yeniden  ilişkisiyle ilgili net bir karar vereceğini ifade etti.

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