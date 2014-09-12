Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri oldu

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Başbakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga getirildi. Genel Sekreter Mustafa İsen de Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu.

1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kasırga, çeşitli yerlerde savcılık görevinde bulundu. 2001 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak hizmet vermekteyken, 2003'te Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı'na getirilen Kasırga, Anayasa'nın 114 üncü maddesi gereğince 22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri öncesi tarafsız Adalet Bakanı olarak görev yaptı.



Bakanlık görevinin ardından tekrar müsteşarlık makamına dönen Kasırga, 2008'e kadar bu görevini sürdürdü. Kasırga, bu görevinin ardından Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri ünvanıyla Başbakanlık Başdanışmanı oldu. Kasırga son olarak, Ala'nın İçişleri Bakanı olmasıyla boşalan Başbakanlık Müsteşarlığı'na atandı.