Fahri doktora unvanı alan Marcus Rashford tarihe geçti

Son yıllarda yaptığı yardımlar ve sosyal medyadan verdiği mesajlarla ön plana çıkan Manchester United'ın futbolcusu Marcus Rashford, Manchester Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı. İngiliz oyuncu, bu üniversiteden fahri doktora alan en genç kişi oldu.

Marcus Rashford cüppesiyle kameraların karşısına geçti.

İngiliz futbolunun genç yıldızı, salgın döneminde ilkokul çocukları için başlattığı yemek yardımı kampanyası nedeniyle Manchester Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı. Rashford, "İhtiyacı olan insanlara ve doğa için yardım yaptığınız hissedilen mutluluğu tarif etmek zor. Umarım başlattığım bu hareket, geniş kitleler için doğru yolu gösteren bir ışık olur" diye konuştu.

Manchester Unitedlı futbolcu, İngiltere'deki ırkçı saldırıların ardından gördüğü destekten dolayı gururlu.

Rashford, "Toplumun her kesiminden destek görmek gurur verici. EURO 2020 finalinin ardından aldığım mesajları unutamıyorum. O güne kadar futbol maçı izlemeyen insanlar bile arkamda durdu. Irkçılık sorununu artık herkes kabul etmeli ve buna bir çözüm bulmalıyız" ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı formasını 46 kez giyen 23 yaşındaki Rashord, Manchester Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı alan en genç insan oldu.