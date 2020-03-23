Fahrettin Koca'nın ek ödeme açıklaması sağlık çalışanlarının maaşını nasıl etkileyecek?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını açıkladı.

Vatandaşlardan daha önce alınmış olan vergilerin kısmen veya tamamen geri verilmesi anlamına gelen ve geçmişteki vergi iadesi yerine uygulamaya konan “ek ödeme”, net maaş üzerinden hesaplanıyor. Hesaplamada en yüksek kamu personeli aylığının belirli oranları baz alınıyor. Ek ödemenin oranı memurun kıdemine, kadrosuna, görevine, hizmet sınıfına, derecesine göre belirleniyor. Uzman tabip kadrosundaki memurlar geçen yıl 2 bin 462 lira net ek ödeme alıyordu. Fahrettin Koca’nın açıklaması, bu tutarda önemli bir artış getirecek.