Fahrettin Koca, Koronavirüs vakalarıyla ilgili 40’a yakın soru önergesine verdiği yanıtta Sağlık Bakanlığı sitesine yönlendirdi

Sağlık meslek örgütlerinin ve uzmanların, salgının gidişatının daha iyi yorumlanabilmesi için açıklanmasını istediği evde tedavi gören hasta sayıları, hastaların cinsiyete göre dağılımı, illere göre test sayıları ya da hastalardan kaç kişinin aşı olduğu gibi bilgiler hâlâ paylaşılmadı. Milletvekillerinin verdiği önergeler de yanıtsız kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekillerinin farklı illerdeki hastalarla ilgili sorduğu “Kaç kişi evde tedavi görüyor? İl bazında kaç test yapılıyor” gibi sorular içeren 40’a yakın önergeye, “Ülkemizdeki her bir bireyi içeren Covid-19 enfeksiyonuyla ilgili mevcut durum, ayrım yapılmaksızın web sayfasından paylaşılmaktadır” yanıtını vermekle yetindi.

Koca’nın, muhalefet milletvekillerine yaptığı gibi AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin Düzce milletvekili Ümit Yılmaz’ın mutasyonlarla ilgili verdiği önergeyi yanıtlamaması da dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, verilerle birlikte aşı olan kaç kişinin hastalığa yakalandığı gibi bilgilerin paylaşılmasıyla salgının daha kolay yönetileceğini ve aşı karşıtlığının önüne geçileceğini belirtti. “En baştan beri sorunumuz, sürecin şeffaf yönetilmemesi” diyen Taşcıer, “Bilim insanları elde veri olacak ki ona göre çözüm üretebilsin. Varyantlar, yaş aralığı, cinsiyet, bölge, kronik rahatsızlığın olup olmaması gibi durumların açıklanması, salgına çözüm üretilmesini de sağlar” ifadelerini kullandı.