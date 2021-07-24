T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Fahrettin Koca: Halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk

Bakan Koca, günlük vaka sayısının 12 bini geçmesinin ardından uyarılarda bulundu

24 Temmuz 2021 22:42

Fahrettin KocaSağlık BakanıKoronavirüsCovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24