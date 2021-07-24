Fahrettin Koca: Halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına dikkat çekerek salgın şartlarında yaşanıldığının unutulduğunu belirtirken, "Yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" dedi.

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısının 12 bini aşmasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, yeniden tedbirlere dönülmesi vurgusu yaptı.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM."

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