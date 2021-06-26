Fahrettin Koca: Dün 997 bin doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00’e kadar sağlık kurumlarına 997 bin kişi geldiğini, 997 bin doz aşı yapıldığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan sık sık aşılama süreciyle bilgileri paylaşan Bakan Koca, vatandaşları bir kez daha aşı olmaya çağırdı.

“Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı” diyen Koca, “Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım” ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca’nın paylaşımı şöyle: