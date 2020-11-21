Fahrettin Koca: Ağır Covid-19 hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de etkisini artıran Covid-19 salgınına ilişkin olarak yaptığı açıklamada ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kat attığını açıkladı.

Twitter hesabından Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin paylaşım yapan Bakan Koca, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" dedi.

20 Kasım'da açıklanan Koronavirüs tablosunda, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 990 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın ağır hasta sayısı bilgisini ilk paylaştığı tarih olan 29 Temmuz'da ise bu sayı, 542'ydi.

Öte yandan 20 Kasım'da yaşanan 141 can kaybı, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu. Günlük hasta sayısı (Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastalık belirtisi gösteren kişi) sayısı da 5 bini geçerken, vaka bilgisi paylaşılmadı.