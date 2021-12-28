Fahrettin Altun yurtdışı fonlarına tepki göstermişti; İletişim Başkanlığı'na 30 bin Euro'luk AB hibesi!

Türkiye’de bazı medya kuruluşlarının fonlandığı iddiaları üzerine "Basın özgürlüğü bahanesiyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız" diyen Fahrettin Altun’un başkanlığını yürüttüğü İletişim Başkanlığının “Etkin Kriz Yönetimi” projesiyle 30 bin euroluk Avrupa Birliği (AB) hibesi almaya hak kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı, AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+Programı kapsamında açılan projelere yapılan başvuruların sonuçlarını duyurdu. Bu kapsamda, İletişim Başkanlığının “Erasmus+Yetişkin Eğitimi Programı 2021 Yılı Ana Eylem 2 - İşbirliği İçin Ortaklıklar Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar” programı kapsamında sunduğu “Etkin Kriz Yönetimi” başlıklı projesi 30 bin euroluk hibe desteğine hak kazandı.

Başkanı AKP’li olan derneğe de 60 bin euroluk hibe

Başkanlığını AKP İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Mete’nin yaptığı Vizyoner Kadınlar Derneği de “Yerel Kalkınma İçin Kadının Güçlendirilmesi” başlıklı projesiyle 60 bin euroluk hibe desteğinin sahibi oldu.



Ulusal Ajans’tan yapılan açıklamada 2021 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar faaliyeti kapsamında başkanlığa 48 proje teklifinin sunulduğu ve bağımsız dış uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda toplam 6 proje teklifinin hibe desteği almaya hak kazandığı belirtildi.

"Beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz"

Merkezi ABD’de bulunan bir vakfın Türkiye’de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları üzerine süreci yakından takip ettiklerini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz."

TIKLAYIN | İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır