Fahrettin Altun: Yeni bir oyun sahneleniyor; kirli bir oyun bu, bir o kadar da ucuz, adice bir kumpas

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin bakanlara yönelttiği sorunun ardından, "Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!" dedi. Altun'un açıklamasından dakikalar sonra AA muhabiri Musab Turan'ın kovulduğu açıklandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'kumpas' iddiasında bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!"

"Kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder"

İlk açıklamanın ardından muhabir Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiği duyuruldu. Altun, konuya ilişkin yeni açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz."

TIKLAYIN - Anadolu Ajansı, bakanlara "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabiri kovdu!

Turan, "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye sormuştu

AA muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili olarak,"19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" diye sormuştu.