Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarını çektiği suçlaması ile şikayetçi olduğu CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı dava düştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarını çektiği suçlaması ile yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın hakim karşısına çıktığı davadanın bugün duruşması vardı. Davacı Fahrettin Altun’un duruşmaya gelmemesi nedeniyle dava düşürüldü.

Halk TV'ye bağlanarak kararı değerlendiren CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş kararı "Sürpriz bir gelişme" diyerek değerlendirdi.

Özçağdaş şöyle konuştu:

"Kuşkusuz beklemediğimiz bir gelişme. Sonuç itibariyle bu dava Türkiye'de bu konu ile ilgili birçok dava açtı karşı taraf. Aslında işin özünü ortadan kaçırmaya çalışan bir tutumdu bu davalar. Belki bununla da alakası var.

Kuzguncuk bölgesinde yasa ile korunan bir alanda bir yapı vardı. Altun ailesi bunu yıkmak zorunda kalmıştı. Bu kanunen para ve hapis cezası gerektiren bir suç.

Dolayısıyla biz oraya buna bakmaya gitmiştik. Kamusal alanları korumak zorunda olan bir kişiyim. Neden geldiniz üzerinden bize suç duyurusunda bulunuldu.

Aslında davalar üzerinden karşı atak yapılmıştı. Sonuçta bugün gelmediler ve dava düşmüş oldu. Sürpriz bir gelişme. Ben bundan sonrası için olumlu bir başlangıç olmasını umarım."