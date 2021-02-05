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Fahrettin Altun'un 'Boğaziçi Üniversitesi' tweetlerini paylaşan çok sayıda kadın profili sahte çıktı!

05 Şubat 2021 10:22

Twitter'da profillerinde çalıntı kadın fotoğrafları kullanan ve sürekli İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili paylaşımlarını paylaşarak destek veren çok sayıda hesap tespit edildi.

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