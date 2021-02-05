Fahrettin Altun'un 'Boğaziçi Üniversitesi' tweetlerini paylaşan çok sayıda kadın profili sahte çıktı!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’ya yönelik protestolar devam ederken, sosyal medyada iktidarın Boğazaiçi Üniversitesi'ndeki eylemleri hedef alan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yayıldığı ortaya çıktı.

Twitter'da "Fahrettin Altun'un komik propaganda videosunun alıntılarına bakarken, çok sayıda 'seküler görünümlü' kadının attığı benzer destek mesajlarını gördüm. Bunun ucuz bir suni kamuoyu oluşturma çalışması olduğundan şüphelendim ve biraz araştırdım. Şüphelerim tabii ki doğru çıktı" diyen “farkobVEVO” adlı Twitter kullanıcısı, “buyernetwork” sitesinden profil fotoğraflarının alındığını ve sahte hesaplar açıldığını tespit etti.

odatv'de yer alan habere göre, fotoğrafların gerçek sahiplerine de ulaşılırken, suç duyurusunda bulunacakları belirtildi.

Hesapların sahte olduğunu tespit eden kullanıcı farkobVEVO, Twitter'dan şunları yazdı:

"Fahrettin Altun'un komik propaganda videosunun alıntılarına bakarken, çok sayıda 'seküler görünümlü' kadının attığı benzer destek mesajlarını gördüm. Bunun ucuz bir suni kamuoyu oluşturma çalışması olduğundan şüphelendim ve biraz araştırdım. Şüphelerim tabii ki doğru çıktı.

Niye yapılıyor bu? 'Karşı mahalleden' insanlara, 'Bakın sizin gibi insanlar da böyle düşünüyor, bize inanmayı düşünüyorsanız çekinmeyin" diyebilmek için. İnsanları salak sanıyor bunlar.

Sadece otokratik rejimlere özgü klişelerinden dolayı bile, uluslararası kamuoyundan kimseyi ikna edemeyecek bu mesajınıza madem bu kadar güveniyorsunuz, neden sahte kamuoyu yaratma telaşı içindesiniz? Bunu bile neden bu kadar beceriksizce yapıyorsunuz?

Bunları da gerçek isimleri Google'a yazarak kolayca teyit edebilirsiniz. Daha birçok hesap vardı bu şemaya uyan, hepsine bakamadım. Zaten aşağı yukarı benzer takipçi sayıları, organik gözükmek için alakasız ama ortak konularda atılan tweetler var hepsinde, anlamak zor değil. "