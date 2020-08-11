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Fahrettin Altun: Sevr'i yırtıp attığımız gibi, 'Mavi Vatan'da bize çizilmeye çalışılan sınırları da yırtıp atıyoruz

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir"

11 Ağustos 2020 00:15

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de MaviVatan'da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından 'MaviVatan' paylaşımında bulunarak, 100 yıl önce imzalanan Sevr anlaşmasına atıfta bulundu. Altun'un paylaşımı şöyle:

"100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de MaviVatan'da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir."

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