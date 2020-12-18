Fahrettin Altun ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'in sözlerine tepki: Bu kokuşmuş zihniyet elbette hesap verecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Altun, "Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir." dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek 5. kol faaliyetidir" açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son 7 yıldır saldırıları nasıl boşa çıkardıysak, bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız" sözleriyle muhalefeti işaret ettiğini söyleyerek "Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta, geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecektir" dedi.

Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin, son 18 yılda Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan liderliğinde, demokratikleşme, insan hakları, hukuk, ekonomi ve özgürlükler alanında yakalamış olduğu yüksek refah düzeyi ve elde ettiği küresel başarılar aziz milletimizden her daim büyük bir teveccüh görmüştür.

18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir.Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir.

Tarihin akışı içerisinde fevkalade müstesna bir zaman diliminde olduğumuz şu günlerde, istikametlerini Anadolu’dan yayılan irfan güneşiyle değil de Edirne’nin ötesinden gelen talimatlarla çizen bu güruh, siyasetin ve tarihin çöplüğüne gömülecektir. Takdir aziz milletimizindir."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Faşizme hizmet sunuyorlar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye düşmanı bütün odakların kara propaganda faaliyetinin merkezinde Cumhurbaşkanımıza diktatör demek var. Milli iradeye düşman bu faaliyeti iyi tanırız. Milletin desteğini alan her siyasetçiye diktatör der bunlar.

Bu söz ilk olarak Türkiye’deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı odaklarca dolaşıma sokuldu. Arkasından milletin iradesini beğenmeyenler tarafından iç siyasette aynen kullanılmaya başlandı.

Bugün Avrupa’nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, Fetö’cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. Milli iradeyle kavgalı olanlar da defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek faşizme hizmet sunuyor.ımlar Avrupa’nın üçüncü sınıf kara propaganda merkezlerine ait.

Bu yaklaşım en başta Aziz milletimize saygısızlıktır. Dürüst seçimlerle ve tertemiz oylarla iktidara gelen ve sandıktan her zaman galip çıkan Cumhurbaşkanımıza yapılan benzetme, darbe dışı iktidar yüzü göremeyen CHP’nin anti-demokratik geleneğine de işaret etmektedir.

CHP’li şahıs, yaptığı açıklamayla sandığı hedef almıştır, demokrasiyi hedef almıştır, milli iradeyi hedef almıştır. Bu, faşizmin saf halidir. Ülkemize düşman kara propaganda merkezlerinin günlük faaliyet raporu bunların iç siyaseti haline gelmiştir...

Bunların Cumhurbaşkanımıza düşmanlığının milli iradeye düşmanlıktan olduğunu çok iyi biliyoruz. Aziz milletimizle beraber demokrasi mücadelemizi dışardaki faşistlere ve onların iç siyasetteki tercümanlarına karşı kararlılıkla sürdüreceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."