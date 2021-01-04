Fahrettin Altun: Darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükûmeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı." açıklamasını yaptı.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir. Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükûmeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı. Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı." ifadesini kullandı.