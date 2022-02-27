Fahrettin Altun'dan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması: Türkiye’nin politikasına ilişkin çok sayıda spekülasyon var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Türkiye'nin duruşunu değerlendirdiği açıklamlarında Herkes, Türkiye’nin diplomatik adımlarının ve müttefiklerle yürüttüğü işbirliğinin her zaman hızlı ve barışçıl çözümün bulunmasına odaklanacağına emin olmalı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna işgali dördüncü gününe girerken, son duruma ilişkin Twitter'da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye’nin politikasına ilişkin çok sayıda spekülasyon ve yorum var" dedi. Altun, Türkiye'nin diplomatik adımları ve müttefiklerle işbirliğinin hızlı ve barışçıl çözüme ulaşılmasına odaklı olduğunu belirtti.

Altun'un açıklamaları şöyle:

"Bölgemizde bir başka savaşa daha şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ilişkilerimizin olduğu Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk teklif etti. Erdoğan aynı zamanda müttefiklerin ortak bir duruşu olması için çağrıda bulundu.

Türkiye olarak bunu diplomatik seviyede önlemek için elimizden geleni yaptık. Birleşmiş Milletler sisteminde reform çağrılarımız dikkate alınmazken bu son krizde ağır sonuçları gördük. Bu savaş, bizim çağrılarımız duyulsaydı önlenebilirdi.

Arka arkaya diplomatik çözüm çağrıları yaptık ancak şu an savaş gerçeklik oldu. Uluslararası toplumun çok sayıda bölgesel ve küresel meselede birlik olamayışı, Rusya-Ukrayna krizinde olduğu gibi büyük bir sorun.

Bu çatışma bizi iki trajedi ile karşı karşıya getiriyor. Birincisi çatışmanın insani boyutudur. Türkiye bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. Diğer bölgesel çatışmalarda olduğu gibi şimdi de bu alanda öncü olacağız.

İİkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında, kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız.

Türkiye’nin politikası ilişkin çok sayıda spekülasyon ve yorum var. Herkes, Türkiye’nin diplomatik adımlarının ve müttefiklerle yürüttüğü işbirliğinin her zaman hızlı ve barışçıl çözümün bulunmasına odaklanacağına emin olmalı.

Türkiye, diplomasinin yapıcı ve yaratıcı gücüne inanıyor ve her krizde tüm diplomatik çözümleri uygulama çalışıyor. Son çatışma hem talihsiz hem de gereksizdir. Bu savaşın mevcut ve uzun dönemli sonuçlarını önlemek için çalışacağız."