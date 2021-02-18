Fahrettin Altun'dan NATO’ya "terörle mücadelede dayanışma" çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, NATO'ya terörle mücadelede dayanışma çağrısında bulunurken, "Türkiye, Avrupa'yı ve tüm müttefikleri etkileyen terör örgütlerine karşı göğüs göğüse çarpışırken, bu örgütleri tek başına bozguna uğratırken, kahramanca mücadelemizin karşılığı olarak müttefiklerimizden akıl ve izandan yoksun açıklamalar dinlemek ve müttefik bildiklerimizin ortak düşman olan terör örgütlerinin yanında yer aldığını görmek NATO'ya olan güvenimize gölge düşürüyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından NATO Uzmanlar Grubu'nun 'NATO 2030: Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik' başlıklı raporunun ele alındığı panel düzenlendi. Türkiye'nin NATO'ya katılımının 69'uncu yıldönümü olan 18 Şubat tarihinde gerçekleştirilen panel, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 'WeAreNATO' iletişim kampanyası kapsamında yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, başkanlığın İzmir Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen panelin açılışında yayınlanan video mesajında NATO'ya çağrı yaptı.

'NATO 2030: Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik' başlıklı raporda yer alan 138 öneri arasında en dikkat çekenlerden birinin ‘stratejik konseptin güncellenmesi’ olduğunu ifade eden Altun, ittifakın karşı karşıya olduğu sınamaların stratejik konseptin güncellenmesiyle ortadan kalkmayacağını belirtip, "İttifak birliğini, dayanışmasını ve insicamını güçlendirmek ortak sorumluluğumuz ve görevimizdir" dedi.



Müttefiklerin birbirine yönelik tehditlerinin ve bazı üye ülke siyasilerinin NATO'nun işlevini küçümseyen söylemlerinin ittifakın ortak gücünü azaltmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini söyleyen Altun, NATO'nun, transatlantik coğrafyasını ilgilendiren konuların yanı sıra müttefikler arasındaki fikir anlaşmazlıklarının da ele alındığı temel platform olmasını arzu ettiklerini bildirdi. Altun, "Türkiye'de yaşanan her gelişmeye dair bir kanaati olan Amerikalı meslektaşlarımızın, ABD'nin de terör örgütü listesinde bulunan PKK'nın Gara'da vatandaşlarımızı şehit etmesiyle ilgili karnından konuşması incitici ve yaralayıcı bir davranıştır. Türkiye, Avrupa'yı ve tüm müttefikleri etkileyen terör örgütlerine karşı göğüs göğüse çarpışırken, bu örgütleri tek başına bozguna uğratırken, kahramanca mücadelemizin karşılığı olarak müttefiklerimizden akıl ve izandan yoksun açıklamalar dinlemek ve müttefik bildiklerimizin ortak düşman olan terör örgütlerinin yanında yer aldığını görmek NATO'ya olan güvenimize gölge düşürüyor. Masum sivilleri canice katleden eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemize amasız, fakatsız destek verilmesini istemek, en doğal müttefiklik hakkımızdır" diye konuştu.

"Verdiğimiz mücadelede, Suriye'de ihanete uğradık"

Türkiye'nin sivil kayıpları önlemek, milli güvenliği garanti altına almak ve sonuçları tüm Avrupa için çok ağır olabilecek yeni göç dalgalarını engellemek adına verdiği mücadelede, Suriye'de ihanete uğradığını dile getiren Altun, "İttifakın en güçlü üyesi, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'yi neredeyse bir ordu gibi donattı. Gerek PKK/PYD/YPG gerekse FETÖ terörüyle mücadelemizde, müttefik bildiğimiz ABD'nin sürekli Türkiye karşıtı bir pozisyon alması diplomatik olarak son derece yakışıksızdır. Suriye'de ve Irak'ta terör örgütlerinin terörle mücadele adı altında silahlandırılmasına ve desteklenmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Libya'da ve Doğu Akdeniz'de NATO'nun güney kanadını zayıflatan adımların atılmasını istemiyoruz. Türkiye yalnız bırakıldığında diz çökecek, hedeflerinden vazgeçecek bir ülke değildir" şeklinde konuştu.

"NATO, Türkiye'nin üyeliğiyle önemli bir avantaj elde etti"

Türkiye'nin, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditlerinin etkisi ve kalkınma, demokrasi, modernleşme süreçlerine katkı yapacağı beklentisi ile 69 yıl önce bugün NATO'ya üye olduğunu anlatan Altun, Türkiye'nin ittifaka dahil olmasıyla NATO'nun Soğuk Savaş'ı kazanan olarak nihayete erdirme noktasında önemli bir avantaj elde ettiğini söyledi. Altun, "İttifakın savunduğu değerler uğruna, vatan toprağından binlerce kilometre ötede, Kore'de şehitler veren ülkemiz, yıllar içinde İttifakın önemli bir parçası haline geldi. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı yapan 5, ittifaka havada erken uyarı ve yakıt ikmal uçağı katkısı verebilen 4, NATO ortak bütçelerine en fazla iştirak eden 8 ülkeden biri konumuna yükseldi" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu yıl başında 'NATO'nun mızrak ucu' olarak da bilinen Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nün (VJTF) komutasını devraldığını anımsatan Altun, "Türk Silahlı Kuvvetleri bu bağlamda, toplamda 6 bin 400 kişilik askeri personelden oluşan güce, 4 bin 200 piyadeyle destek verecek. NATO'nun Daimi Deniz Kuvvetleri'ne de tüm dönemlerde unsurlarımızla katkı sağlıyoruz" dedi.

"Müttefiklerimizden güçlü bir dayanışma bekliyoruz"

Türkiye'nin güvenlik ve savunma planlamalarının merkezinde yer alan NATO'ya olan taahhütlerini bugüne kadar hep yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini dile getiren Altun, "Ancak ittifakın da kendisini yenileme, günümüzün tehdit önceliklerine göre güncelleme ve 2030'lu yıllara uyarlama zamanı geldiği açıktır. Bugün karşı karşıya olduğumuz güvenlik risklerini, Soğuk Savaş'ın bakış açısıyla kavrayamayız. NATO'nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin ve proaktif davranması artık bir zorunluluk halini almıştır. Bu çerçevede, ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında müttefiklerimizden çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Zira güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik ruhu, NATO ittifakını ayakta tutan taşıyıcı unsurlardır. Bu ilkelerin gözetilmesi NATO'nun 2030'lu yıllarda da itibarını ve güvenilirliğini sürdürmesi bakımından elzemdir" açıklamasında bulundu.

"Cahilce, hadsizce ve yersiz söylemler"

Altun, "Biz teröre karşı ilkeli ve dik duruşumuzu sürdürdükçe, bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO mensubiyetini gölgelemeye çalışıyor, Türkiye'yi başka ittifak arayışlarına girmekle itham ediyor. ABD ve Avrupa'da zaman zaman Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açma gayretleri olduğunu görüyoruz. Açıkçası bu tür söylemleri, kimin yaptığından bağımsız olarak, cahilce, hadsizce ve yersiz buluyoruz. Küresel güvenliği ilgilendiren meseleler, sosyal medya platformlarında kıymeti kendinden menkul düşünce kuruluşu personelleri tarafından tartışılmaz. Eğer böyle bir tartışma yapılacaksa, onu da ancak Türk milleti yapar. Bu güruha buradan bir kez daha altını çizerek duyurmak isterim ki, bizim yerimiz de duruşumuz da bellidir. Yaklaşık 70 senedir, NATO'nun ayakta kalmasına yaptığımız katkılar ortadadır. Türkiye, yıllardır dünyanın dört bir yanındaki NATO operasyonlarına aktif katkı sunmuştur" dedi.

"Türkiye, NATO'dan hak ettiği desteği alamadı"

"Müttefiklerimizle birlikte Kore'den Afganistan'a, Mali'den Kosova'ya kadar barış ve istikrar için nasıl gayret gösterdiysek, müttefiklerimizden de Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda aynı hassasiyeti bekliyoruz" diyen Altun, şunları söyledi:



"Libya'da ve Doğu Akdeniz'de NATO'nun güney kanadını zayıflatan adımların atılmasını istemiyoruz. Suriye'de ve Irak'ta terör örgütlerinin terörle mücadele adı altında silahlandırılmasına ve desteklenmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. İttifakımızın, bugün karşı karşıya olduğumuz tehditlerle en etkin biçimde mücadele etmesini sağlayacak adımları hep birlikte atmamız gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Üye ülkelere yönelen güvenlik tehditlerine karşı gösterdiğimiz hassasiyeti müttefiklerimizden de görmeyi bekliyoruz. Ancak söz konusu hassasiyeti maalesef bugüne dek göremedik. Türkiye, bölgesinde yaşanan ve uluslararası güvenliği tehdit eden gelişmeler karşısında NATO'dan hak ettiği desteği alamadığı gibi, milli güvenliğini sağlamaya yönelik meşru girişimleri sebebiyle haksız ve hukuksuz bir şekilde silah ve teçhizat ambargolarına konu ediliyor."

"Müttefiklerimizin ihanetine uğradık"

Altun, şöyle devam etti:



"Dün, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan doğan garantörlük hakkımızın kullanılması kapsamında icra ettiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nda nasıl müttefiklerimizin ihanetiyle karşı karşıya kaldıysak, bugün de sivil kayıpları önlemek, milli güvenliğimizi garanti altına almak ve sonuçları tüm Avrupa için çok ağır olabilecek yeni göç dalgalarını engellemek adına verdiğimiz mücadelede, Suriye'de ihanete uğradık. İttifakın en güçlü üyesi, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'yi neredeyse bir ordu gibi donattı. Türkiye topraklarına atılan roketler yüzünden çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken, müttefiklerimiz öylece izledi, kimse önlem alma çabalarımıza destek vermedi. Türkiye hava savunmasında güçsüz bırakılırken sesini çıkarmayanlar, kendi imkanlarımızla S400 hava savunma sistemlerini almamızı engellemek için her türlü girişime yöneldi. NATO üyesi üç ülkede daha benzer hava savunma sistemleri bulunurken Türkiye hedefe kondu. Bu silahların NATO sistemlerine entegre edilemeyeceği bahanesiyle parasını ödeyip, satın aldığımız F35 jetleri bunca zamandır teslim edilmedi. Periyodik bakım için gönderdiğimiz uçakları dahi bu dönemde geri alamadık. Teslimatı yapılmayan uçaklar için Türkiye'den hangar ücreti bile alındı."

"Türkiye, diz çökecek bir ülke değil"

Fahrettin Altun, "Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar, milli güvenliğimizi korumak için attığımız her adımda baskıyla karşılaşmamıza, caydırıcılığımızı en üst seviyede tutma çabalarımızın her seferinde müttefiklerimiz tarafından sekteye uğratılmasına rağmen asla vazgeçmedik" dedi. Türkiye'nin yalnız bırakıldığında diz çökecek, hedeflerinden vazgeçecek bir ülke olmadığını vurgulayan Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; 'Kötü komşu, insanı ev sahibi yapar.' Gece gündüz çalışarak kendi askeri endüstrimizi oluşturduk. Her türlü hafif ve ağır silah, askeri araç, gereç teçhizat, silahlı ve silahsız insansız hava aracı üretiminde her geçen gün gücümüze güç katarak ilerliyoruz. Zira askeri, ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluktur. İddia sahibi olmak çok çalışmayı gerektirir. Biz dünyaya karşı sözü olan bir milletiz" dedi. (DHA)