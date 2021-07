İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün 1990'ların karanlık aktörlerinin itham ve iftiralarından medet umanlar geçmişte de FETÖ'den, PKK'dan medet ummuşlardı. Boşuna heveslenmesinler. Milletimiz bu oyunun farkındadır" dedi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Millet İradesine Darbe: 27 Mayıs 1960 Darbesi' başlıklı uluslararası bir konferans düzenlendi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde atılan tüm adımlara rağmen, vesayet ve darbe zihniyetinin hâlâ ayakta olduğunu söyleyen Altun şu ifadeleri kullandı:



"Bu zihniyet, yıllar içinde kendisini farklı yol ve yöntemlerle hayata geçirmeye çalışmıştır. Vesayetçiler ve darbe sevdalıları dışarıdan aldıkları talimatlarla her dönemde varlık göstermeye çalışmışlardır. 27 Mayıs'tan beri değişmeyen tek özellikleri ise milletimize yönelik kin ve düşmanlıkları olmuştur. Üzülerek görüyoruz ki, bugün darbe ve vesayet özlemi duyanların bir kısmı, demokrasi ve özgürlükler konusunda ahkam kesmekten geri durmuyor. Milletimiz, her fırsatta bu meyanda nutuk atanların, karanlık odaklarla iş tutanların ve e-muhtıraları destekleyenlerin, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kahvelerini yudumlayıp, işgal girişimini büyük bir keyifle televizyondan izlediklerini net bir şekilde görmüştür. Bunlar, kuzuyu kurtla öldürüp, çobanla birlikte yiyen, sonra da sahibiyle birlikte yas tutanlardır. Bunların bir bölümü, geçmişte aldıkları derslere rağmen, darbe özlemlerini ele vermeden edemiyorlar. Bunlardan bazıları Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Sonun Menderes'e benzemesin' diye ahlaksızca bir tehditte bulunabiliyor ve dahası bu kişiler Gazi Meclisimizin çatısı altında faaliyet göstermeye devam ediyorlar."



"Yabancı servislerin hesabına devletimizin kılcal damarlarına nüfuz edenleri, sivil toplum adı altında fitne tohumu ekenleri, Türk dış politikasını Batıcı bir bağımlılık tuzağına mahkum etmek isteyenleri çok iyi biliyoruz. Ordumuzla, emniyet güçlerimizle, isimsiz kahramanlarımızla terör örgütlerini topraklarımızdan ve sınırlarımızdan söküp atmamızdan rahatsız olanları iyi biliyoruz. Sırtını terör örgütüne dayayanları, 'Terör örgütü Türkiye'ye tehdit değildir' diyenleri, 'Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, Kıbrıs'ta ne işimiz var' diye bizi sorgulayanları çok iyi biliyoruz. Hiç merak etmeyin, bunları aziz milletimiz de çok iyi biliyor. Muhalefet, iktidar için her yolu mübah gördükçe milletimiz onları iktidara layık görmeyecektir.

"Biz 1990'lardaki zihniyetle, örgütlerle, çetelerle mücadele ederek bugünlere geldik"





"Hamdolsun bugün Türkiye içerisinde terör örgütleri ve illegal yapılanmaların karanlık operasyonel alanları kalmamıştır. Tarih boyunca Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren yabancı güçler, kendilerine yerel bir piyon aramışlardır. Buna mukabil, Türkiye'de tutunamayan suç örgütleri de kendilerine birer yabancı hami aramıştır. Denenen senaryo ve oynanan oyun hep aynı olmuştur. Üzerine basa basa söylüyoruz; Türkiye ile diplomatik ve hukuki meseleleri olan kimi aktörlerin meşru zemini bir kenara bırakıp, illegal yapılanmalara tevessül etmesi bu aktörlerin çaresizliğini göstermektedir. Bunlarla mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye'nin bu girişimlere verilecek cevabı olmuştur, elbette olacaktır. Biz 1990'lardaki zihniyetle, örgütlerle, çetelerle mücadele ederek bugünlere geldik. 'Eski Türkiye' diye anlattığımız şey, işte tam da budur. Suç örgütleri ve çete mensupları karanlık yapılarla iş birliği yaparak Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasına, ülkemizin dışa bağımlılığının pekiştirilmesine hizmet etti. Faili meçhuller bizim dönemimizin değil, bizden önceki dönemlerin kahredici bir gerçeği idi. Biz bu kirli mekanizmalarla mücadele ettik. Terörle mücadele ettik. Türkiye'nin terörle, terör örgütleriyle dizayn edilen bir ülke olmasının önüne geçtik. Bunu yaparken vesayet odakları ile karşı karşıya kaldık. Onları da tarumar ettik. Bugün 1990'ların karanlık aktörlerinin itham ve iftiralarından medet umanlar geçmişte de FETÖ'den, PKK'dan medet ummuşlardı. Boşuna heveslenmesinler. Milletimiz bu oyunun farkındadır."

"Kimlerle ortak olursanız olun, milletimizle gönül bağımızı koparamayacaksınız"

Ne yaparsanız yapın, Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne engel olamayacaksınız. Hangi komploları kurarsanız kurun, milletimizi durduramayacaksınız. Kimlerle ortak olursanız olun, milletimizle gönül bağımızı koparamayacaksınız" (DHA)