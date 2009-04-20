T24 LogoT24 Logo
Magazin

‘Fahişe’yi oynayacak

Ünlü manken Tuğba Özay'ın cezaevinde yazdığı ''Bedel'' adlı kitap sinemaya uyarlanıyor. Filmin baş aktörü ise Hilal Cebeci.

20 Nisan 2009 03:00

Ünlü manken Tuğba Özay'ın cezaevinde yazdığı ''Bedel'' adlı kitap sinemaya uyarlanıyor. Filmin baş aktörü ise Hilal Cebeci.

Hilal Cebeci fotoğrafları - FOTOGALERİ

Ünlü şarkıcı cezaevine düşmüş bir fahişeyi oynayacak. Daha önce ailesini reddederek tepkileri üzerine toplayan ünlü şarkıcı Hilal Cebeci bu kez de fahişe rolünde oynayacak. Tuğba Özay'ın cezaevinde yaşadıklarını kaleme aldığı "Bedel" isimli kitabı sinemaya uyarlanacak. Yönetmenliğini Gani Şavata'nın yapacağı filmin başrolünde oynayacak olan Cebeci cezaevine düşmüş bir fahişeyi canlandıracak.

Gerçek kader mahkûmlarının tüm ayrıntılarıyla anlatılacağı kitapta, Cinayet suçundan cezaevine girmiş bir fahişeyi canlandıracak olan Hilal cebeci, "Sosyal konumu ne olursa olsun birtakım kadınları ve yaşadıkları hayatları gördükçe genelevlerde çalışan hayat kadınlarına saygım binlerce kez daha artıyor. Ağır işçi olduklarını ve hayatın en büyük darbesini yediklerini düşünüyorum. Ayrıca toplum tarafından dışlanmaları ve aşağılanmaları da bir diğer sosyal yaradır. Bu rol benim için çok önemli ve sorumluluk isteyen bir konu. Bakanlıktan izin alıp genelevde çalışan kadınlarımızla görüşmek ve onları bu hayata iten sebepleri dinlemek istiyorum. Ben oyuncu değilim ama böyle bir rolde oynamam dikkatleri bu sosyal yara olarak gördüğüm konuya çekebilir" ifadelerini kullandı.

Ünlü manken Tuğba Özay ''Rulet Operasyonu'' soruşturması çerçevesinde 167 gün cezaevinde kalmış ve geçirdiği o zor günlerini kendi yazdığı "bedel" isimli kitaba aktarmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24