‘Fahişe’yi oynayacak

Hilal Cebeci fotoğrafları - FOTOGALERİ

Ünlü şarkıcı cezaevine düşmüş bir fahişeyi oynayacak. Daha önce ailesini reddederek tepkileri üzerine toplayan ünlü şarkıcı Hilal Cebeci bu kez de fahişe rolünde oynayacak. Tuğba Özay'ın cezaevinde yaşadıklarını kaleme aldığı "Bedel" isimli kitabı sinemaya uyarlanacak. Yönetmenliğini Gani Şavata'nın yapacağı filmin başrolünde oynayacak olan Cebeci cezaevine düşmüş bir fahişeyi canlandıracak.Gerçek kader mahkûmlarının tüm ayrıntılarıyla anlatılacağı kitapta, Cinayet suçundan cezaevine girmiş bir fahişeyi canlandıracak olan Hilal cebeci, "Sosyal konumu ne olursa olsun birtakım kadınları ve yaşadıkları hayatları gördükçe genelevlerde çalışan hayat kadınlarına saygım binlerce kez daha artıyor. Ağır işçi olduklarını ve hayatın en büyük darbesini yediklerini düşünüyorum. Ayrıca toplum tarafından dışlanmaları ve aşağılanmaları da bir diğer sosyal yaradır. Bu rol benim için çok önemli ve sorumluluk isteyen bir konu. Bakanlıktan izin alıp genelevde çalışan kadınlarımızla görüşmek ve onları bu hayata iten sebepleri dinlemek istiyorum. Ben oyuncu değilim ama böyle bir rolde oynamam dikkatleri bu sosyal yara olarak gördüğüm konuya çekebilir" ifadelerini kullandı.Ünlü manken Tuğba Özay ''Rulet Operasyonu'' soruşturması çerçevesinde 167 gün cezaevinde kalmış ve geçirdiği o zor günlerini kendi yazdığı "bedel" isimli kitaba aktarmıştı.