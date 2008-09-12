Fahişeliğin kitabını yazdı

29 yaşındaki emekli hayat kadını Amanda Brooks, bu yoldan para kazanmak isteyenlere rehber olacak bir kitap yazdı.



İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, kendi deneyimlerine dayanarak geliştirdiği kitabın hayat kadınları için bir temel kitap olmasını arzu eden Teksaslı Brooks, geçmiş mesleğini icra ederken başına gelmiş en felaket şeyin müşterilerin parasını ödememesi olduğunu belirtiyor. Söz konusu kitabı amazon.com sitesinden de satın almak mümkün.



2 üniversite mezunu ve uzun yıllar internet üzerinden yaptığı bu işi bir iş kadını gibi yöneten Amanda Brooks'un kitabının kapağında şu yazı yer alıyor: Hayat kadın olmanın zihinsel ve fiziksel temel prensipleri.



Çocukken mesleğine karar vermiş



Brook, henüz çocukken hayat kadını olmaya karar verdiğini ancak yine de üniversitede aynı anda iki lisansı paralel olarak okuyarak çifte derece ile bitirdiğini söylüyor. Amanda Brooks, okuldan sonra kokteyl garsonluğu ve striptiz kulüplerde çalışmak gibi işlerde çalıştığını ve burada tanıştığı insanlara eskort servis vermeye başlayarak bu işe girdiğini belirtiyor.



3 yıl gibi kısa bir süre bu işi yapan Brooks, o yıllarda nasıl hissettiğini şöyle açıklıyor: Mutlu, tatmin olmuş, hayatını kontrol eden, başarılı ve bağımsız hissediyordum, zihnim berrak olduğu için her gece yatakta bebekler gibi uyuyordum.



'Şüpheleniyorsanız kabul etmeyin'



Yazdığı rehber kitapta bu işten en iyi para kazanma yollarını anlatan genç kadın, internetten hizmet verebilmek için bu işin içinde olanlara site kurmayı ve yararlı hale getirmeyi anlatarak internette müşterilerini iyice tanımaları gerektiğini ve şüphelendikleri müşteriyi kabul etmemelerini öneriyor.



Kendi deneyimlerine dayanarak geliştirdiği kitabın hayat kadınları için bir temel kitap olmasını arzu eden Brooks, geçmiş mesleğini icra ederken başına gelmiş en felaket şeyin müşterilerin parasını ödememesi olduğunu belirtiyor.



Şu anda bir erkek arkadaşı olan Brooks, para aldığınız cinsel ilişki korkunç ve acı verici olmak zorunda değil diyerek geçmiş deneyimlerini tek cümlede özetliyor.