'Fahişeler' 500 bin liraya alıcı buldu

''Tahmini Fiyat Aralığı'' sisteminin uygulandığı 10. Beyaz Müzayede'de, ''Fahişeler'' ve ''Soyut Kompozisyon'' adlı tablolar 500'er bin liraya alıcı buldu.

Sofa Otel'de yapılan ve Beyaz Müzayede'nin kurucusu Aziz Karadeniz'in yönettiği müzayedede, 134 sanatçıya ait toplam 338 eser satışa sunuldu.

Karadeniz, müzayede öncesi yaptığı açıklamada, artık ''Tahmini Fiyat Aralığı'' sisteminin uygulanacağını belirterek, Beyaz Müzayede kataloglarında her eser için müzayede başlangıç fiyatı yerine tahmini fiyat aralığının bulunduğunu söyledi.

Yabancı müşteri sayısının artmasıyla kendilerinin de uluslararası kabul görmüş sisteme geçiş ihtiyacını duyduklarını vurgulayan Karadeniz, bu sistemin, mezat müzayedelerde katılımı artırma açısından daha etkili olduğunu kaydetti.

Karadeniz, aynı zamanda kataloglarda minimum fiyat yerine, tahmini fiyat aralığının yer almasının sanatçıları daha da mutlu ettiğini belirterek, ''Yeni sistemde her eser için artırım, tahmini fiyat aralığının ortalama yüzde 40 altından başlayacak ve eser tahmini fiyat aralığının altında bir fiyata satılabilecek'' diye konuştu.

Beyaz Müzayede'de bir başka ilke daha imza atıldığını ifade eden Karadeniz, müzayede kataloğunun da 5 ayrı kapakla basıldığını söyledi.

-REKOR ESERLER-

Vefat etmiş ilk ustalardan, yaşayan ustalara, orta kuşaktan gençlere kadar Türk çağdaş ve modern sanatının en önemli temsilcilerinin önemli ve baş yapıtlarının yer aldığı müzayedede, ressam Ömer Uluç'a ait ''Fahişeler'' adlı tablo ve Selim Turan'ın ''Soyut Kompozisyon'' çalışması 500'er bin liraya alıcı buldu.

Ressam Ferruh Başağa'nın ''Soyut Kompozisyon'' çalışması ve Yüksel Arslan'ın ''Capital IV-Arthure 154'' adını taşıyan tablosu ise 400'er bin liraya satıldı.

Müzayedede eserleri yer alan sanatçılar şöyle:

''Selim Turan, Mübin Orhon, Fahrelnisa Zeid, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Hakkı Anlı, Zeki Faik İzer, Abidin Elderoğlu, Nurullah Berk, Fikret Mualla, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Adnan Çoker, Ömer Uluç, Ferruh Başağa, Neşet Günal, Neşe Erdok, Mustafa Esirkuş, Nedim Günsür, Nuri İyem, Şükriye Dikmen, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Cevat Dereli, Orhan Peker, Cihat Burak, Burhan Uygur, Avni Arbaş, Fethi Arda, Turan Erol, Adnan Varınca, Komet, Mehmet Güleryüz, Ergin İnan, Utku Varlık, Mustafa Ata, Güngör Taner, Zekai Ormancı, Devrim Erbil, Şenol Yorozlu, İlhan Koman, Koray Ariş, Osman Dinç, Mehmet Aksoy, Balkan Naci İslimyeli, Kemal Önsoy, Bubi, Mithat Şen, Bedri Baykam, İsmet Doğan, Kezban Arca Batıbeki, Murat Morova, Ahmet Oran, Ekrem Yalçındağ, Haluk Akakçe, Mustafa Hulusi, Evren Tekinoktay, Nazif Topçuoğlu, İrfan Önürmen, Mustafa Horasan ve Ebru Uygun.''