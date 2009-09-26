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Kültür-Sanat

'Fahişe' kitabının yazarı öldü

Özellikle Kanada'nın Quebec eyaletinde ve Fransa'da tanınan yazar, yaşadığı Montreal kentindeki apartman dairesinde ölü bulundu.

26 Eylül 2009 03:00

Özellikle Kanada'nın Quebec eyaletinde ve Fransa'da tanınan yazar, yaşadığı Montreal kentindeki apartman dairesinde ölü bulundu.

Coup de tete yayınevi sözcüsü, Nelly Arcan’ın öldüğünü teyit etti, ancak neden öldüğü konusunda bilgi vermedi. Polis ise intihar ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

Arcan'ın Türkçe'ye de çevrilen ilk romanı "Putain" (Fahişe) 2001'de basıldı. Yarı otobiyografik olan bu roman Fransa'da hem Prix Medicis hem de the Prix Femina ödüllerine aday gösterilmişti.

Gençlik yıllarında hayat kadını olarak çalışan yazarın "Paradis clef en main" adlı yeni romanını yeni tamamladığı belirtildi.

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