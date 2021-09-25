Fahiş kira fiyatlarından emlakçılar da şikâyetçi: Bazı ev sahipleri "ya kirayı yüzde 60 artır, ya da evden çık" diyor!

Fahiş kira fiyatlarının kendilerini de mağdur ettiğini söyleyen Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, bazı ev sahiplerinin kiracılara "Ya yüzde 60 arttır, ya da evden çık" baskısı yaptığını, bazılarının ise emlakçı gibi komisyon aldıklarını iddia etti.

Kocaeli Emlakçılar Derneği ve Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, son zamanlarda artan konut kiraları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Pandeminin etkisiyle yaklaşık 2 yıldır zorlu bir süreçten geçildiğini söyleyen Hacıoğlu, "Bütün sektörler durma ve bekleme süresine geçti. Bu süre içerisinde konut üretici firmalar konut üretmedi. Sokakta sohbet ettiğim öğrencilerin bazıları Ağustos ayında gelmiş evlerini tutmuş, bazıları 4 ay önce ev tutmuş. Böyleleri uygun fiyata ev kiraladılar" dedi.

Ev sahipleri baskı yapıyor iddiası

Bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığını söyleyen Hacıoğlu, "Öğrencilerin bir anda gelmeleri, kentteki 1000 TL'lik kirayı 2000 TL'ye, 2000 TL'lik kiraları 3000 TL'ye çıkardı. Bu da fırsatçılık oldu. Biz şunu da tespit ettik; örneğin ben geçtiğimiz yıl üniversite okumak için Kocaeli'ye geldim.



1000 TL kira bedeli olan bir ev tuttum, sözleşmem bitiyor ve 2 yıl daha yenilemek istiyorum. Ama ev sahibim yenilemiyor. Aksine, 'Ya yüzde 60 arttır, ya da evimden çık' diyor. Yani kişiyi çıkmaya zorluyor. Çıktıktan sonra ise yeni kiracı adayına daha yüksek fiyatlara veriyor" diye konuştu.

Yurt ücretleri 2 bin lira

Pandemi sebebiyle özel yurtların ayakta kalmakta zorlandığına da dikkat çeken Hacıoğlu, "Hatta bazı yurtlar kapatmak zorunda kaldı, birkaç tanesi iflas etti. Ayakta duranlara da hak veriyoruz. Onların da giderleri çok fazla. Bir öğrenci, 'ben Kocaeli'de yurtta kalacağım' derse aylık 2 bin TL ödemek zorunda. İki öğrenci birleşip ev tutsa yine aynı para ödenmek zorunda. Şuanda Türkiye'nin herhangi bir ilinde okuyan üniversite öğrencisinin aylık yaklaşık 5 bin TL gideri oluyor. İşçinin, memurun evlatlarına bu desteği sağlaması da maalesef çok zor" şeklinde konuştu.