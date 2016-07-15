Fahir Atakoğlu'nun trafik kazası yapan oğluna ABD'de 30 yıl hapis istemi

Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu’nun oğlu Oğulcan Atakoğlu ABD’de yüksek hızla kavşakta çarptığı otomobildeki aileden anne, baba ve oğullarının ölümüne, kızlarının da yaralanmasına sebep oldu. 20 yaşındaki Atakoğlu’nun 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

Oğulcan Atakoğlu’nun Maryland eyaletinde şubat ayında yaptığı ölümlü kazanın mahkeme tutanakları ortaya çıktı. Hürriyet'in Washington Post gazetesine dayandırdığı habere göre, Oğulcan Atakoğlu yüksek hızla otomobil kullanıyordu ve çarpışmaya 2.5 saniye kalana kadar frene basmadı.

"Ben yaptım. Tümüyle benim suçum."

Oğulcan Atakoğlu'nun kazayı, 27 Şubat 2016 günü bir arkadaşından, Rockville’de bulunan ailesinin evine döndüğü sırada gerçekleştirdiği öğrenildi. Atakoğlu'nun babası tarafından kiralanan lüks spor araçla saatte 185 kilometre hız yaptığı belirlendi. Atakoğlu, Besthesda kentindeki River Bulvarı’nda karşı yönden gelerek kavşaktan dönmeye çalışan Buarque de Macedo Ailesi’nin bulunduğu araca çarptı. Mahkeme tutanaklarına göre, aracı 300 metreden görmüş olması gereken Oğulcan Atakoğlu, 200 metre kadar hızını korudu ve çarpışmaya 2.5 saniye kalınca frene bastı. 120 kilometre hızla çarptığı araçta bulunan Michael Buarque de Macedo, eşi Alessandra Buarque de Macedo ve oğulları Thomas Buarque de Macedo hayatını kaybetti. Ailenin 15 yaşındaki kızı Helena ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Oğulcan Atakoğlu mahkemede, aracın son anda önünde sola döndüğünü gördüğünü ve frene bastığını söyledi. Ancak görgü tanıkları kaza öncesinde Atakoğlu’nun kullandığı spor aracın birden bire ortaya çıktığını ve çok yüksek bir hızla de Macedo Ailesi’nin aracına çarptığını belirtti. Kaza sonrası olay yerinden geçen bir doktorun ilk müdahalede bulunduğu ve Oğulcan Atakoğlu’nun da “Ben yaptım. Tümüyle benim suçum” diye bağırdığı ifadelere yansıdı.

Son 3 yılda çok sayıda trafik suçu

20 yaşındaki Oğulcan Atakoğlu, kazayla birden fazla ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor. Maryland kanunlarına göre bu suçun cezası 3 ila 30 yıl arasında değişiyor. Ancak Oğulcan Atakoğlu’nun ikisi yüksek hızla araç kullanmaktan, son 3 yılda çok sayıda trafik suçu işlemiş olması sebebiyle 8 Ağustos’taki duruşmada Maryland Savcılığı’nın en ağır cezayı isteyebileceği belirtiliyor.

"Muazzam derecede pişman"

Bu yıl içinde yaşanan bir önceki vakasında Oğulcan Atakoğlu’nun mahkemeye “Sayın yargıç, yollarda hız yaptığım ve ihmalkâr davrandığım için özür dilemek isterim. Sizi temin ederim ki bir daha böyle bir şey olmayacak” diye ifade verdiği de ortaya çıktı. Atakoğlu’nun avukatı David Felsen müvekkilinin, “Muazzam derecede perişan” olduğunu söylerken, Atakoğlu’nun verilecek cezaya razı olduğu belirtiliyor.