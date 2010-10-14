-''FADO''NUN PRENSESİ CRR'DE İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - ''Fado''nun (Portekiz halk müziği türü) prensesi olarak anılan Cristina Branco, Portekiz geleneksel müziğini hem kendi ülkesinin hem dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturduğu parçalarını, İstanbullular için seslendirecek. Ünlü Hollandalı şair Slauerhoff'un ve Shakespeare'in şiirlerini ''fado'' ile harmanlayan Portekizli şarkıcı Branco, bu müziğin vazgeçilmezi olarak görülen acı, hasret ve çaresizlik duyguları yerine, neşeli, umut dolu şarkıların yer aldığı ''Kronos'' adlı albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alacak. Sanatçı 19 Ekimde Cemal Reşit Rey Konser Salonunda hayranlarıyla buluşacak. Doğal Hayatı Koruma Vakfının, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili yürüttüğü çalışmalara dikkat çekmek için, Nil Karaibrahimgil Suada Club'ta konser verecek. Türkiye'de 35 yıldır doğayı koruma çalışmaları sürdüren Vakfın, iklim değişilikleri konusunda kamuoyunu bilinçlendirme ve bu mücadeleye katma yönündeki çalışmalarını desteklemek amacıyla sahne alacak olan Karaibrahimgil, konuyla ilgili özel olarak seçilmiş kıyafetiyle seyircilerin karşısına çıkacak. Tüm geliri iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına bağışlanacak olan konser, saat 22.00'de başlayacak. -ŞEHİRDE TİYATRO- Irmak Bahçeci'nin yazıp, Yıldıray Şahinler'in yönettiği komedi türündeki '''Alevli Günler'' adlı oyun, 20 Ekimde tiyatroseverler için perdelerini açacak. Öldükten sonra yakılmayı vasiyet eden bir şaman profesörün başına gelen bürokratik olayların oldukça komik bir dille anlatıldığı oyun, Cem Davran, Erkan Can, Levent Üzümcü, Bahtiyar Engin ve Tuğçe Kıltaç'ı bir araya getirdi. Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesinde gerçekleşecek oyun, saat 20.30'da sahnelenecek. Ferhan Şensoy, yeni sezonda ''İşsizliği'' ele aldığı kara mizah türündeki ''İşsizler Cennete Gider'' adlı oyunuyla seyirci karşısına çıkacak. Yüksek öğrenim görmüş bir çiftin uzun süre iş bulamayarak, başlarına gelen dramatik olayların hiciv penceresinden anlatıldığı oyunda ''işimiz, iş aramak'' biçiminde yaşamayı sürdüren bir karı kocanın var oluş savaşı ele alınıyor. Oyunda Ferhan Şensoy, Serap Günaydın, Ali Çatalbaş ve Elif Durdu rol alıyor. 19 Ekimde, saat 20.00'de başlayacak oyun, Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezinde sahnelenecek. Güneş Özmen, beşinci kişisel sergisi ''Zamanın Aynası'' ile sanatseverlerle buluşacak. V Sanat Galerisinde 23 Ekime kadar gezilebilecek sergide, sanatçı insanın doğaya verdiği büyük ve geri dönülmez zarara ayna tutuyor. Özmen, sergiyi doğacak çocuğuna ithaf etti. Yazar Richard Bach'ın, ''Uçmak, bir martının en doğal hakkıdır. Özgürlük ise var oluşun bir parçasıdır. Boş inançlar olsun, gelenekler olsun, özgürlüğü kısıtlayan ne varsa, kaldırıp atmak lazım'' sözünden yola çıkan Ayşe Ece Deryaoğlu'nun özgürlüğü anlattığı resim sergisi, 31 Ekime kadar Kare Sanat Galerisinde gezilebilecek. Sanatçı, resimlerinde İstanbul'a dair çeşitli mekanlar ve martılar dışında yollar ve doğal güzellikleriyle kente ait figürleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.