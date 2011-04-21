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Yaşam

Fadime ve oğlu günlerce şiddet gördü!

Yakup A. ile yaşamaya başlayan Fadime E. ile 5 yaşındaki oğlu Yunus’un yaşamı kısa sürede kâbusa döndü.

21 Nisan 2011 03:00

T24 - İstanbul’a gelip Yakup A. ile yaşamaya başlayan Fadime E. ile 5 yaşındaki oğlu Yunus’un yaşamı kısa sürede kâbusa döndü.

Yakup A. kadını öldüresiye dövdü, küçük çocuğa da görülmemiş işkenceler yaptı. Mahkemenin örnek kararıyla Yunus’un ifadesi kameraya alındı, bu sayede çocuk işkencecisiyle yüzleştirilmedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Kameraya üç dakika anlattı

 Manisa’da yaşayan Fadime E. (23) eşinden 1.5 yıl önce boşanmıştı. Bu sırada cep telefonunu yanlışlıkla arayan Yakup A.’yla tanıştı. İkilinin telefon sohbeti kısa sürede arkadaşlığa dönüştü. Yakup A., Fadime E.’yi İstanbul’a çağırdı. 5 yaşıdaki oğlu Yunus E.’yi de yanına alan Fadime E. Mayıs 2010’da İstanbul’a geldi. Yakup A.’nın mutlu yuva vaatlerinin yalan olduğu çok kısa sürede ortaya çıktı. Fadime E.’yle tartışan Yakup A., hem kadını hem de oğlunu öldüresiye dövüyordu. Fadime E. 22 Temmuz’da Kartal’da oturdukları 2’nci kattaki dairenin camından atlayarak polise sığındı. 


Vücuduna sigara basmış

Polisler eve gittiklerinde çocuğu baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun kafasının duvara vurulduğu, vücuduna yanan sigara basıldığı, cinsel organının ısırıldığı, bir tırnağının da dişle kopartıldığı belirlendi. Savcılık ifadesinde sinirden kendini kaybettiği için çocuğu dövdüğünü söyleyen Yakup A., nöbetçi mahkemece tutuklandı. 


İşkenceciyle yüzleştirilmedi

Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı Yakup A.’ya küçük yaşta çocuğa eziyet ve basit yaralama suçlarından Kartal 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Mahkeme yargılama sürerken çocuğun da ifadesinin alınmasını istedi. Duruşma salonunda saldırganla yüzleşmemesi için de örnek teşkil edecek bir karar alındı. 


3 dakikada her şeyi anlattı

Yunus, kendisine psikolojik destek veren pedagogla birlikte Manisa Adliyesi’ne gitti. Pedagog burada kamerasını çalıştırıp çocuğun anlattıklarını kaydetti. Yunus, 3 dakika süren kayıt boyunca yaşadığı işkenceyi tüm detaylarıyla anlattı. Manisa Asliye Ceza Mahkemesi’ne teslim edilen video kaydı, Kartal Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme videoyu ifade olarak kabul etti. 



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