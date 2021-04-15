Fadime Öncü, 'cinsel taciz'le suçladığı şair Şükrü Erbaş hakkında 'yalan söylediği için pişman olduğunu' açıklayarak özür diledi!

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Twitter'da 'Kültürsüz Ayrık Otu' mahlaslı hesap isminin “Fadime Öncü” olduğunu belirterek daha önce 'cinsel taciz'le suçladığı şair Şükrü Erbaş'tan yalan söylediği için pişman olduğunu açıklayarak özür diledi. Erbaş, 'Kültürsüz Ayrık Otu' isimli Twitter kullanıcısı hakkında dava açtığını hatırlatarak, " Zindana dönmüş beş ay. Yargılama sürecinin sonucu, bu 'özür' metni. Bildiğim şu ki öfkem hiç geçmeyecek" yorumunu yaptı. Erbaş, iddialar nedeniyle sosyal medyada lince uğramıştı.

"Gerçekle ilgisi yok, sonradan derin pişmanlık duydum"

Kültürsüz Ayrık Otu' mahlaslı hesap 14 Nisan'da yaptığı paylaşımda, "Ben Twitter'daki kullanıcı adımla Fadime Öncü... 9 Aralık 2020'de Twitter hesabımdan yaptığım bir paylaşımda, onlarca kadından birisi de benim diyerek, Şükrü Erbaş tarafından evine davet edildiğimi, dolaylı olarak taciz edildiğimi yazdım. Bunun gerçekle ilgisi yoktur. Çocukluğumda yaşadığım taciz ve psikolojik sorunlar beni, insanların onuruyla oynayan çirkin, yıkıcı bir suçlama yapmaya götürmüştür. Sonradan derin pişmanlık duydum. İşlediğim suçu kabul ediyorum. Kamuoyu önünde özür diliyorum" ifadesini kullandı.

Şükrü Erbaş: Zindana dönmüş beş ay

Şükrü Erbaş, özür metnini Instagram hesabından paylaşarak, "Benim sevgili arkadaşlarım... bir 'özür' metni paylaşıyorum. Twitter kullanmadığım için, Facebook sayfamı da Facebook kapattığı için çaresiz burada paylaşacağım. Bu kadın, aralık başında attığı bir tweette beni, kendisini eve çağırarak taciz etmekle suçlamıştı. Dava açmıştım. Zindana dönmüş beş ay. Yargılama sürecinin sonucu, bu 'özür' metni. Bildiğim şu ki öfkem hiç geçmeyecek. Bu çirkinliğe sizi muhatap ettiğim için özür dilerim." değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci Ayşe Arman, kişisel sitesinde "Taciz ve cinsel şiddet karşısında susmayan bütün kadınları ALKIŞLIYORUM" yazısındaki "tacizci" listesinde Erbaş'ın ismini de yayımlamıştı. Erbaş sosyal medyada da söz konusu iddialar nedeniyle "linç edilmişti".