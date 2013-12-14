Fadime Ayvalıtaş, 'Gezi'de hayatını kaybeden oğlunun yanına gömüldü

Gezi Parkı protestolarının ikinci gününde Ümraniye'de eylem yaparken bir cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın annesi Fadime Ayvalıtaş bugün toprağa verildi. Dün hayatını kaybeden acılı anne, oğlunun yanına defnedildi.

Gezi Parkı protestoları sırasında Ümraniye'de eylem yaparken bir otomobilin çarpması sonucu ölen Mehmet Ayvalıtaş'ın (20) dün yaşamını yitiren annesi Fadime Ayvalıtaş'ın cenaze törenine Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük ve Ali İsmail Korkmaz'ın aileleri de katıldı. Sarısülük ve Korkmaz aileleri, aynı acıyı yaşayan Ayvalıtaş ailesini teselli etti. Oğlunun yanına defnedilen Fadime Ayvalıtaş için cenaze namazının ardından bir de yürüyüş düzenlendi.

Elvan Ezber'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Fadime Ayvalıtaş, için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene Ayvalıtaş'ın ailesi, CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük ve Ali İsmail Korkmaz'ın aileleri, Taksim Dayanışması üyeleri ve sevenleri katıldı. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , BDP İl Başkanlığı, Taksim Dayanışması'nın da bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütüne ait çelenkler dikkat çekti. CHP milletvekili Mahmut Tanal, yaptığı açıklamada "Rahmetli Mehmet'in acısına dayanamadı. Acı nedeniyle gitti. Sorumlusu siyasal iktidardır. Hükümettir. Hepimizin başı sağ olsun. Annesi Mehmet'in yokluğuna dayanamadı. Kalbi dayanamadı" dedi. Taziyeleri kabul eden acılı eş Ali Ayvalıtaş'ı Sarısülük'ün ağabeyi Mustafa Sarısülük ve Ali İsmail Korkmaz'ın babası Şahip Korkmaz teselli etti. Acılı eş Ali Ayvalıtaş ise, gözyaşları içinde "Gerçek anne gerçek baba böyle olur. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Oğluna dayanamadı. Ailemi de kaybettim" şeklinde konuştu. Öğlen saatlerinde Fadime Ayvalıtaş için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze araca götürülürken yakınları sinir krizi geçirdi.

Törenin ardından katılımcılar tarafından yürüyüş düzenlendi. Cemevinin önünden cenaze arabasıyla beraber yürüyüşe geçen yaklaşık bin kişi Fadime Ayvalıtaş'ın evinin önüne kadar yürüdü. Katılımcılar yol boyunca "Annelerin öfkesi katilleri boğacak", "Her yer Taksim her yer direniş" ve "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" şeklinde slogan attı. Mustafa Kemal Köprüsü'nde Mehmet Ayvalıtaş'ın öldüğü yerde duran kalabalık bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Yaklaşık bir saat süren yürüyüş boyunca yollardaki trafik akışı cenaze yakınları tarafından sağlandı. Ayvalıtaş'ın cenazesi götürüldüğü evinin önünde helallik alınmasının ardından oğlu Mehmet Ayvalıtaş'ın yanına defnedilmek üzere Çekmeköy Mezarlığı'na götürüldü.