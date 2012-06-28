9 kişinin öldüğü facianın nedeni, 10 numara yağ, aşırı hız ve uykusuz şoför

Giresun'un Görele ilçesinde 8 Haziran 2011'de 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasıyla ilgili fezleke tamamlandı: Araçta yakıt olarak 10 numara yağ ve solvent karışımı kullanıldı. Araç aşırı hızlı, şoför uykusuzdu.

Zaman gazetesinin haberine göre, Giresun'un Görele ilçesinde 9 kişinin ölümü, 33 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın aşırı hız, uykusuzluk ve 10 numara yağın kullanılmasından kaynaklandığı belirtildi. Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından bilirkişi raporu ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda hazırlanan fezleke tamamlandı. Fezlekede 8 Haziran 2011'de meydana gelen kazaya şoför Ali Yılmaz'ın aşırı hız ve uyuklamasının neden olduğu, 9 kişinin ölmesine, 33 kişinin de yaralanmasına yakıt olarak motorin yerine yağ-solvent karışımı yakıt kullanılmasının öncelikli olarak etkili olduğu mütalaasında bulunuldu.

Sürücü Ali Yılmaz'ın idaresindeki Trabzon Metro Turizm Ticaret ve Seyahat Ltd. Şti.'ne ait yolcu otobüsünün Giresun ili Görele ilçesi istikametinden Trabzon'a seyir halindeyken yoldan çıkarak yol kenarındaki direğe çarptığı ifade edilen fezlekede, "Kaza sonrası otobüste yangın çıktığı, yangının yayılmasında otobüsten alınan numunelerin incelenmesiyle motorin yerine yağ-solvent karışımının (10 numara yağ) kullanılmış olmasının öncelikle etkili olduğu" kaydedildi.

Firma yetkililerinin iş güvenliği açısından gerekli önlemleri almadıkları vurgulanan fezlekede şu görüşlere yer verildi: "Şoförün uykulu halinin kazanın gerçekleşmesinde sebep olduğu; şoförlerin dinlenmesinde gerekli özeni göstermemeleri ve bilgileri dahilinde ya da denetim görevlilerinin ihmali sonucu otobüse yakıt olarak motorin yerine alınan yağ-solvent karışımının kaza sonrası çıkan yangının öncelikli sebebi olması nedeniyle fail olarak sorumlu oldukları kamu adına iddia ve arz olunur."

Kazayla ilgili bilirkişi raporunu Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Atilla Bilgin, Yrd. Doç. Dr. M. Vefa Akpınar, Hukuk Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. A.Cengiz Köseoğlu, İnşaat Mühendisliği'nden Doç. Dr. Zehra Şahin, Kimya Bölümü'nden Doç. Dr. Celal Duran'dan oluşan heyet hazırladı.

Sürücü Ali Yılmaz'ın otobüs ile yerleşim bölgesinde 50 km hızla gitmesi gerekirken 80 km hızla dikkatsiz bir şekilde gittiği ve uykulu bir halinin olduğu gerekçesiyle tam kusurlu olduğu ifade edilen raporda, kazada otobüste meydana gelen yangının yanarak ölüm ve yaralanmalara doğrudan sebebiyet verdiği ve kayıpları daha da artırdığı vurgulandı.

Firma yetkilileri, iş güvenliği açısından gerekli önlemleri almadığı belirtilen raporda, "Firmanın araçlarda kullanılan yakıtla ilgili gerekli denetimler yapmaması, çalışanların çalışma ve dinlenme sürelerine uymaması nedeniyle asli kusurlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.



