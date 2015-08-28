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Dünya
Deutsche Welle

Facia sonrası dört gözaltı

Avusturya’da bir kamyonda bulunan 71 sığınmacının ölümüyle ilgili Macaristan’da 4 kişi gözaltına alındı. Kurbanlar, Slovakya-Macaristan sınırında otobanda terk edilmiş halde bulunmuştu.

28 Ağustos 2015 18:51

Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner, Eisenstadt'ta düzenlenen basın toplantısında 71 kişinin
otobanda bulunan kamyonda can verdiğini bildirdi.

Polis sözcüsü Hans Peter Doskozil, “Kurbanlar arasında 59 erkek, 8 kadın ve bir ya da iki yaşlarında bir
kız çocuğu da dahil 4 çocuk vardı” dedi.
Kamyonda Suriye'ye ait seyahat belgelerinin bulunması
nedeniyle kurbanların Suriyeli olduğu sanılıyor.
Doskozil, olayın bir cinayet olarak nitelendirildiğini söyledi ve ekledi: “Ölüm nedeni olarak somut bilgi
veremiyoruz. Yüklü bu alana temiz havanın girmesine imkân yok. Kamyona hava girmesi için herhangi bir
önlem alınıp alınmadığı bilinmiyor. Büyük ihtimalle havasızlıktan boğuldular.”
Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında biri Afgan üçü Bulgar vatandaşı dört kişi gözaltına
alındı.
Gözaltına alınanlar arasındaki Lübnan kökenli Bulgar vatandaşının aracın sahibi olduğu bildirildi.
Diğer iki Bulgarın da aracı Macaristan-Avusturya arasındaki yolda kullandıkları düşünülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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