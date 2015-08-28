Facia sonrası dört gözaltı

Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner, Eisenstadt'ta düzenlenen basın toplantısında 71 kişinin

otobanda bulunan kamyonda can verdiğini bildirdi.

Polis sözcüsü Hans Peter Doskozil, “Kurbanlar arasında 59 erkek, 8 kadın ve bir ya da iki yaşlarında bir

kız çocuğu da dahil 4 çocuk vardı” dedi.

Kamyonda Suriye'ye ait seyahat belgelerinin bulunması

nedeniyle kurbanların Suriyeli olduğu sanılıyor.

Doskozil, olayın bir cinayet olarak nitelendirildiğini söyledi ve ekledi: “Ölüm nedeni olarak somut bilgi

veremiyoruz. Yüklü bu alana temiz havanın girmesine imkân yok. Kamyona hava girmesi için herhangi bir

önlem alınıp alınmadığı bilinmiyor. Büyük ihtimalle havasızlıktan boğuldular.”

Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında biri Afgan üçü Bulgar vatandaşı dört kişi gözaltına

alındı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Lübnan kökenli Bulgar vatandaşının aracın sahibi olduğu bildirildi.

Diğer iki Bulgarın da aracı Macaristan-Avusturya arasındaki yolda kullandıkları düşünülüyor.

