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Yaşam

Facia son anda önlendi!

Antakya’da, Özel Harekat Şube binasını plastik patlayıcı ile havaya uçurmak isterken fark edilen 1 terörist, öldürüldü.

11 Ağustos 2008 03:00

Antakya’da, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube binasını plastik patlayıcı ile havaya uçurmak isterken fark edilen 1 terörist, çıkan çatışmada öldürüldü.

Olay, Antakya’nın Aksaray Mahallesi 500 Konutlar Mevkii'ndeki Hatay Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi binasında 03.00 sıralarında meydana geldi.
Binanın arka duvarına 15 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı madde bırakan bir terörist, aynı yerdeki otoparkta bulunan otomobilini kontrol için çıkan bir polis tarafından fark edildi.
Kimliği henüz tespit edilemeyen terörist polise ateş açınca, çıkan çatışmada öldürüldü. Patlayıcı madde düzeneğini kuramadığı anlaşılan teröristin cesedi, Antakya Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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