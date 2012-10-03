Facebook'un Yardım Merkezi yenilendi

Facebook, 2007 yılında açılmış olan Yardım Merkezi sayfasına yeni uygulamalar ekledi. Yenilenen sayfada kullanıcılara daha fazla yardım etmek planlanıyor.

Sosyalmedya.co haberine göre; Yardım Merkezi ana sayfasında altı ana başlık bulunuyor. ‘Facebook’taki Yenilikleri Görün’, ‘Gizlilikle İlgili Temel Bilgileri Öğrenin’ gibi kategorilerin eklendiği sayfa kullanıcılar için de kişiselleştirilebiliyor. Örneğin; Facebook’a yeni üye olan bir kişi için nasıl üye olunabileceği gibi bilgilendirici içerikler sunuluyor.