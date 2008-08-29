Facebook'un yakında sinemalarda

Eski ilkokul arkadaşlarınızı mı arıyorsunuz? Rakı masasına oturacak vaktiniz yok ama arkadaşlarınıza bir dansöz biraz da meze mi göndermek istiyorsunuz? Bütün bunları yaparken günlük falınızı okumak ve arkadaşlarınızın son eklenmiş fotoğraflarını da görmek mi istiyorsunuz? O zaman Facebook adlı sosyal arkadaşlık sitesi sizin için biçilmiş kaftan.



Kurulduğu günden beri hem kendisi hem de kurucusu ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmeyen site artık kendine yeni bir mecra buldu: Beyazperde!



Senaryo yazarı Aaron Sorkin, sosyal arkadaşlık sitesi Facebook’un kurucuları ile ilgili film yapmak için anlaşma imzaladığını açıkladı. Sorkin, başrolünde Tom Hanks’in oynadığı ‘Charlie Wilson’un Savaşı’ filminin ve ABD’de yayınlanan ‘The West Wing‘ adlı dizinin yaratıcıları arasında bulunuyor.



1961 doğumlu Sorkin aynı zamanda 1993’te ünlü yönetmen Steven Spielberg tarafından “Schindler’ın Listesi” adlı filmin senaryosuna bir ‘cila çekmesi’ için davet edilmişti.



İlk iş siteye üye oldu



Yazar, daha şekillenme aşamasında olan senaryosuna destek olması için kendisine Facebook’tan bir kullanıcı hesabı da edindi. Sorkin, Facebook’a üyeliği ile ilgili “Projem konusunda atacağım iyi bir ilk adımın, Facebook’un ne olduğunu anlamaya yönelik bir adım olması gerekliydi o nedenle siteyi kullanmaya başladım” dedi.



Senaryo yazarı Sorkin, film projesinin Sony ile yapımcı Scott Rudin’in ortak bir projesi olduğunu da belirtti. Henüz ismi konmamış film projesinin başladığı Sony tarafından da teyid edildi. Sorkin ayrıca, birçok ünlü Facebook kullanıcısı ile aynı dertten mustarip; sitede kendisi adına alınmış başka hesaplar ve sayfalar var! Sorkin aslında bu durumdan pek dertli değil hatta bu durumun ürpertici olmaktan çok ‘pohpohlayıcı’ olduğunu düşünüyor.



Sorkin, “Açtığım sayfada, ‘Bu gerçekten benim’ diyorum. Bu profilin gerçekten bana ait olduğunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum” diyor ve ekliyor: “Kimliğimi anlamak için beni sınayabilirsiniz.”

47 yaşındaki senaryo yazarı, Facebook’u ya da filmi nasıl yazacağını tam olarak anlayamadığını ancak siteyi anlamak için, üyeliği bulunan hayranlarının yardımlarına güvendiğini söylüyor:



“Açıkçası bu site nasıl işliyor bilmiyorum ve sanırım bu yüzden burdayım. Herhangi bir sorusu olan varsa elimden geldiğince cevaplamaktan mutluluk duyarım. Eğer herhangi birinin yorumu varsa onları da memnuniyetle dinlerim.” Sorkin bulunduğu durumla dalga geçmeden de duramıyor: “Bu tanıtım ile ilgili duygularım ‘Sophie’nin Seçimi’ filmi ile ilgili hislerimle aynı; çok daha eğlenceli olabilirdi.”



Facebook’a üye olduğundan beri hayranlarının sorularına ve yorumlarına cevap yazan Sorkin bu sayede yeni filmi ile ilgili daha fazla keşifte bulunabiliyor. Sorkin Facebook’ta geçirmiş olduğu zamanı şöyle anlatıyor:



“İlk 15 sayfa ile ilgili oldukça net bir fikrim var ama 16. sayfada ne olacağı ve hatta 130. sayfaya kadar nasıl devam edeceği hakkında hiçbir fikrim yok. İnternetle ve ulusal kültürümüze etkisi ile ilgili kesin bir kanıya sahibim ama açıkçası bu düşünceler çokbilmişlik, nezaket, merak ve sitede yayımlanan yazıların zekası ile ters düşüyor. Siz beni nezaket ve zekanızla mahvediyorsunuz.”