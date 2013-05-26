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Bilim / Teknoloji

Facebook'un telefonu Avrupa'ya gelemiyor

HTC tarafından üretilen Facebook entegreli akıllı telefonun Avrupa çıkış tarihi ertelendi

26 Mayıs 2013 11:10

Facebook telefonunun ABD satışlarında yarattığı hayal kırıklığının ardından Avrupa satışları ertelendi.

BBC'nin haberine göre İngiliz operatör EE, müşterilerden gelen yorumlardan yola çıkarak telefonun piyasaya sürülme tarihini ertelediklerini açıkladı.

Facebook, Nisan ayında Android tabanlı telefonlarda kullanılacak yeni bir arayüz tanıtmıştı. ‘Facebook Home’ adını taşıyan arayüz, sosyal medya ağının içerdiği hizmetleri akıllı telefonlara taşıması planlandı.

HTC One, Samsung Galaxy Note II, Galaxy S3 ve S4 gibi telefonlarda kullanılacak olan arayüz, Facebook’u akıllı telefonlarda ‘ana ekran’ haline getiriyor.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerbeg, ‘Home’u tanıtırken ‘İnsanların telefonla olan ilişkilerini değiştirecek’ sözlerini kullanmıştı.

Home, HTC’nin First adlı akıllı telefonunda standart işletim sistemi olarak sunuluyor. Telefonun ABD’deki fiyatı iki yıl sözleşmeli olarak 99 dolar.

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