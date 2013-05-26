Facebook'un telefonu Avrupa'ya gelemiyor

Facebook telefonunun ABD satışlarında yarattığı hayal kırıklığının ardından Avrupa satışları ertelendi.

BBC'nin haberine göre İngiliz operatör EE, müşterilerden gelen yorumlardan yola çıkarak telefonun piyasaya sürülme tarihini ertelediklerini açıkladı.

Facebook, Nisan ayında Android tabanlı telefonlarda kullanılacak yeni bir arayüz tanıtmıştı. ‘Facebook Home’ adını taşıyan arayüz, sosyal medya ağının içerdiği hizmetleri akıllı telefonlara taşıması planlandı.

HTC One, Samsung Galaxy Note II, Galaxy S3 ve S4 gibi telefonlarda kullanılacak olan arayüz, Facebook’u akıllı telefonlarda ‘ana ekran’ haline getiriyor.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerbeg, ‘Home’u tanıtırken ‘İnsanların telefonla olan ilişkilerini değiştirecek’ sözlerini kullanmıştı.

Home, HTC’nin First adlı akıllı telefonunda standart işletim sistemi olarak sunuluyor. Telefonun ABD’deki fiyatı iki yıl sözleşmeli olarak 99 dolar.