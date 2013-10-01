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Bilim / Teknoloji

Facebook'un spam potansiyeli 200 milyon dolar

Milyarlarca insanın paylaşım noktası olan sosyal medya ağları, hızla artan spam tehdidi altında

01 Ekim 2013 16:03

E-posta hizmetlerinde spam önleyici altyapının güçlenmesi, spam üretenler için yeni bir adres belirledi. Yeni bir çalışmaya göre, sosyal medya ağlarındaki spam miktarı, 2013’ün ilk yarısında yüzde 355 artış gösterdi. Spam, Facebook'ta 200 milyon dolarlık bir iş alanı oluşturdu.
 
Milyarlarca insanın paylaşım noktası olan sosyal medya ağları, hızla artan spam tehdidi altında. Yeni bir araştırma, sosyal ağlarda paylaşılan her 200 içerikten bir tanesinin spam olduğunu ortaya koydu.
 
Nextgate araştırma şirketinin hazırladığı rapora göre, sosyal medya uygulamalarının yüzde 5’i spam içerikli. Kısaca, bu uygulamalar yüklendiklerinde kullanılabilir bir hizmet sunsalarda, güncellemeleri sadece spam içerikli oluyor.
 
Facebook, Twitter, Google+, YouTube ve LinkedIn gibi sosyal medya ağlarından 2011-2013 arasında paylaşılan 60 milyon içeriği inceleyen Nextgate, 2013’ün ilk altı ayında spam artışının yüzde 355 olduğunu belirtti.
 
Nextgate CEO’su Devin Redmond, ‘sosyal medyanın spam üretenler için bir iş alanı haline geldiğine’ dikkat çekerek, “Spam, sadece Facebook’ta 200 milyon dolarlık bir iş alanı oluşurdu. Çeşitli spam iletişim çeşitleri, spam’in sosyal medya dünyasında ciddi bir sorun haline geldiğini gösteriyor” dedi.
 
 

Facebook ve Youtube spam merkezi

 
 
E-posta üzerinden tek bir kullanıcıya gönderilen spam’ler, sosyal medya üzerinden binlerce, hatta milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Nextgate raporuna göre, spam’lerin sadece yüzde 15’i gerçek yüzlerini ortaya koyacak bağlantılar içeriyor, böylece çok zor tespit edilebiliyorlar.
 
Spam’ler genelde, ‘buraya tıklayın’, ‘bedava’ gibi işaretlerle kendini gösteriyor, ‘Facebook profilinizi kaç kişinin gözden geçirdiğini öğrenmek için tıklayın’ gibi sahte içeriklerden oluşuyor.
 
Mashable sitesinin haberine göre, en çok spam barındıran sosyal medya ağları ise Facebook ve YouTube. İki sosyal ağ, geride kalan sosyal ağlarla karşılaştırıldığında, spam içeriği oranı 100 kat artıyor.
 
Facebook, geçtiğimiz yıl spam’lerin içeriğinin yüzde 4’ünü kapsadığını belirtmişti.

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