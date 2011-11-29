T24 - Facebook'un inanılmaz veri merkezini hiç merak ettiniz mi? İşte Facebook'un sarayı kapılarını ilk kez açtı.



İşte fotoğraflarla Facebook'un "sarayı!"



Facebook'un Prineville'deki 30 kilometre kareden geniş bir alana yayılan dev tesisleri, sosyal ağın 800 milyon etkin kullanıcısına kesintisiz ve hızlı bir hizmet sunabilmek için durmadan çalışıyor. Ancak bu sunucuları işletmek için sadece 55 kişinin çalışması yetiyor. Bu kişilerin yarısı ise güvenlikle ilgileniyor. Silikon Vadisi devi Facebook'un Oregon'daki "Kuzey Amerika'nın Tibet'i" olarak bilinen Prineville'a gelişinin, şehri büyük ölçüde etkilediği de kesin.



Peki Facebook'un veri merkezi neye benziyor? Prineville site yöneticisi ve Google, Microsoft, Compaq veri merkezlerinin tecrübeli ismi Ken Patchett ile merkezi gezen PCWorld, sosyal devin Oregon'daki evinden bazı fotoğrafları geçtiğimiz günlerde internette yayınladı.



