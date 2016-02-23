Facebook'un patronu Zuckerberg'ten FBI'a karşı Apple'a destek

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerbeg, ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) kullanıcılarının şifreli kişisel bilgilerine ulaşma "anahtarı" vermemekte direnen Apple'ın bu politikasına sempati duyduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Zuckerbeg yetkililere, kullanıcıların şifreli bilgilerine erişebilmeleri için bir "arka kapı" açılmasına karşı olduğunu belirtti.

FBI "terör saldırısı" olarak araştırdığı bir olayın zanlısının İphone'undaki bilgilere ulaşmak için Apple'dan kendilerine bir "arka kapı açmasını" istemişti.

Yani FBI Apple'dan telefonların güvenliği aşmak için özel bir yazılım güncellemesi talep etti. Apple ise böyle bir "arka kapı" açılırsa, bunun bilgisayar korsanları ve hırsızlar tarafından da kullanılabileceğini, bunun da şahsi bilgilerin güvenliği anlamında çok kötü sonuçları olabileceğini söyleyerek talebi reddetti.

"Arka kapılar güvenliği artırmaz"

İspanya'daki Dünya Mobil Kongresi'nde konuşan Facebook CEO'su "Şifre sistemini atlamak için açılacak bir arka kapının ne güvenliği artıcağını ne de doğru bir adım olduğunu düşünüyorum" dedi.

Zuckerberg Facebook'un terörizmi engellemek için elinden gelebilecek her şeyi yaptığını ancak aynı zamanda veri şifrelemeyi de desteklediğini belirtti.

Diğer internet devleri Google ve Twitter da geçen hafta Apple'ı bu kararında desteklediklerini açıklamıştı.

FBI'ın bilgilerine ulaşmak istediği saldırgan Syed Rizwan Farook, eşiyle birlikte 2 Aralık 2015'te, çalıştıkları sosyal yardım merkezinde silahlı sladırı düzenleyerek 14 kişiyi öldürmüştü.

Bazı kurbanların aileleri ve avukatları ise FBI'ın talebini destekliyor.

Avukat Stephen Larson, Apple'ın FBI ile iş birliği yapması için gelecek ay yasal talepte bulunacaklarını açıkladı.

Larson "Onlar teröristlerce hedef seçildiler. Yakınlarının bunun neden ve nasıl olduğunu bilme hakkı var" dedi.