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Bilim / Teknoloji

Facebook'un patronu Zuckerberg'in sosyal medya hesapları hack'lendi

Zuckerberg'in Instagram, Twitter, LinkedIn ve Pinterest hesaplarını ele geçirildi

06 Haziran 2016 15:49

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesapları hack'lendi.

1.5 milyara yakın aktif kullanıcısı bulunan Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesapları 'OurMine' isimli bir hacker grubu tarafından hack'lendi. 

OurMine, Twitter'dan yaptığı açıklamada amaçlarının Zuckerberg'in sosyal medya hesaplarının güvenlik sınırlarını test ettiklerini belirtti ve Zuckerberg'in kendileri ile bağlantıya geçmesini istedi.  

Zuckerberg'in Instagram, Twitter, LinkedIn ve Pinterest hesaplarını ele geçiren grubun Twitter hesabı saldırının ardından donduruldu.

 

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