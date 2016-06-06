Facebook'un patronu Zuckerberg'in sosyal medya hesapları hack'lendi

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesapları hack'lendi.

1.5 milyara yakın aktif kullanıcısı bulunan Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesapları 'OurMine' isimli bir hacker grubu tarafından hack'lendi.

OurMine, Twitter'dan yaptığı açıklamada amaçlarının Zuckerberg'in sosyal medya hesaplarının güvenlik sınırlarını test ettiklerini belirtti ve Zuckerberg'in kendileri ile bağlantıya geçmesini istedi.

Zuckerberg'in Instagram, Twitter, LinkedIn ve Pinterest hesaplarını ele geçiren grubun Twitter hesabı saldırının ardından donduruldu.