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Dünya

Facebook'un patronu Zuckerberg, manzarasını bozduğu için satın aldığı 4 evi yıkacak

32 yaşındaki milyarderin bu kararına gerekçe olarak "mahremiyet" kaygıları gösterildi

26 Mayıs 2016 12:24

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Palo Alto’da bulunan manzarasını kapattığı gerekçesiyle satın aldığı 4 evi yıkacak.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, Kaliforniya’nın Palo Alto bölgesinde bulunan evinin manzarasını kapatan 30 milyon dolar değerindeki 4 komşu evi satın aldı.

Zuckerberg’in satın aldığı evlerle ilgili projesini geçtiğimiz hafta Planlama ve Çevre Departmanı’na sunduğu kaydedildi.

Milyarderin iki adet tek katlı ve iki adet iki katlı evlerin yıkılarak yerine daha küçük boyutlarda yeni evler inşa edilmesini istediği bildirildi.

Yıkılacak evlerin yerine ise 3 adet tek katlı ve bir adet iki katlı ev inşa edilmesinin planlandığı ifade edilirken, yeni yapılacak evlerin mevcut evlerden yüzde 20 daha az yer kaplayacağı aktarıldı. 

Zuckerberg’in yeni yapılacak evleri kendisinin mi kullanacağı yoksa kiraya mı verileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

32 yaşındaki milyarderin bu kararına gerekçe olarak “mahremiyet” kaygıları gösterildi.

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