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Facebook'un patronu Zuckerberg, ‘güvenlik’ nedeniyle komşu evleri satın aldı

Zuckerberg, mevcut evlerin yıkılacağını ve yerlerinde yüzde 20 daha az yer kaplayan yeni binalar yapılacağını ifade etti

25 Mayıs 2016 12:31

Sosyal medya devi Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’in, Palo Alto’daki evinin yatak odasını görecek yükseklikte bir binanın inşa edilmesini engellemek amacıyla 4 komşu evi satın aldığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 30 milyon dolar karşılığında satın aldığı evlerle ilgili projesini şehir Planlama ve Çevre Departmanı’na sunan Zuckerberg, mevcut evlerin yıkılacağını ve yerlerinde yüzde 20 daha az yer kaplayan yeni binalar yapılacağını ifade etti. Facebook CEO’su taradından yapılan başvuruda, planlanan yapıların mahallenin mevcut estetiğine uygun olacağı da kaydedildi. 

Komşuları ise yıkım süresini minimumda tutmak için binaların hepsini aynı zamanda yıkmayı planladığını açıklayan Zuckerberg’in projesi konusunda çekincelere sahip. Mevcut yapıya eklenecek binaların ziyaretçiler ve Facebook çalışanları tarafından kullanılması durumda ciddi bir insan trafiği oluşacağına dikkat çeken mahalle sakinleri, bunun da bölgenin karakterine uygun olmadığını ifade etti.

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