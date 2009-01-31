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Politika

Facebook'un oyu CHP'ye

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yapılan 'Yerel Seçimler 2009' anketi ilginç sonuçlar ortaya koydu.

31 Ocak 2009 02:00

Dünyada 60 milyona yaklaşan üyesiyle bir fenomen haline gelen sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yapılan "Yerel Seçimler 2009" anketi ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Sadece Facebook üyelerinin katılabildiği ve sadece bir kez oy verebildiği ankette, kullanıcılar şehirsel bazda oy kullanabiliyor.

Verilen oylara göre Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partis (CHP), yüzde 34,79 ile birinci sırada görünüyor. Yüzde 26,21 ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) listenin ikinci sırasında. Üçüncü sırada ise yüzde 19,00 ile Milliyetçi Hareket Partisi yer alıyor.

Boş oy ve kararsızların toplamı Türkiye geneli için yüzde 6,63 olurken, DTP'ye oy verenlerin oranı yüzde 2,42. Seçime katılacak diğer partiler ve bağımsız oyların toplamı ise yüzde 10,95.

76 bin 145 kişinin oy kullandığı ve halen sürmekte olan anketin 31 Ocak 2009 tarihi saat 11.30 itibariyle sonuçları şöyle:

Türkiye Geneli

CHP: %34,79
AKP: %26,21
MHP: %19,00
Boş oy: %3,92
Kararsız: %2,71
DTP: %2,42
Diğer partiler: %10,95

İstanbul'da kullanılan oy sayısı 20 bin 733

CHP: %40,06
AKP: %30,26
MHP: %11,35
Boş oy: %4,21
Kararsız: %2,49
DTP: %1,31
Diğer partiler: %10,32

Ankara'da 8 bin 616 kişi oy kullandı

CHP: %42,05
MHP: %23,85
AKP: %19,89
Boş oy: %4,02
Kararsız: %2,69
DTP: %0,56
Diğer partiler: %6,94

İzmir - Kullanılan oy sayısı 5 bin 260

CHP: %59,32
AKP: %14,14
MHP: %11,25
Boş oy: %2,81
Kararsız: %2,81
DTP: %1,14
Diğer partiler: %8,53

Adana ve Bursa'da durum

Adana'da CHP ve MHP oyları başbaşa gidiyor. AKP ise bu iki ilin 10 puan kadar ardında yer alıyor. Bursa'da ise CHP, AKP'nin 4 puan önünde lider görünüyor.

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